Wateroverlast voedt bezorgdheid over volksgezondheid

De aanhoudende regenval en wateroverlast in delen van Paramaribo en andere gebieden, zorgen voor toenemende bezorgdheid met betrekking tot de volksgezondheid. Medici en bewoners wijzen erop, dat langdurig stilstaand water, niet alleen leidt tot overlast, maar ook de kans vergroot op de verspreiding van ziekten en infecties.

Volgens gezondheidsdeskundigen ontstaan door ondergelopen straten, erven en een slechte afwatering ideale omstandigheden voor muskieten.

Daarmee groeit ook het risico op de toename van ziekten zoals dengue en chikungunya. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor huidproblemen en andere infecties, die kunnen ontstaan wanneer mensen dagelijks in contact komen met vervuild water. Vooral bewoners van laagbouwwoningen in verschillende buurten, ondervinden de gevolgen van de situatie. In sommige wijken moeten mensen door water lopen om hun woning te verlaten of school en werk te bereiken.

Bewoners klagen ook over een sterke toename van muskieten in de avonduren en vrezen dat de gezondheid als het water niet snel wegtrekt. Artsen wijzen erop, dat vooral kinderen, ouderen en personen met een zwakke gezondheid extra kwetsbaar zijn.

Zij adviseren burgers daarom, voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder het verwijderen van stilstaand water rond woningen, het dragen van beschermende kleding en het tijdig inschakelen van medische hulp bij klachten zoals koorts, huiduitslag of spierpijn. Ook wordt aandacht gevraagd voor de structurele problemen rond de afwatering in verschillende buurten. Volgens deskundigen is het belangrijk dat naast tijdelijke maatregelen ook wordt gewerkt aan duurzame oplossingen om wateroverlast vervuiling, terug te dringen. De huidige weersomstandigheden maken volgens betrokkenen duidelijk, hoe kwetsbaar bepaalde woongebieden blijven bij zware regenval. Tegelijk groeit de roep om meer preventieve acties en bewustwording binnen de samenleving om zo gezondheidsproblemen als gevolg van wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.