AZP-directeur bevestigt zware druk op zorgpersoneel

De directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Claudia Marica-Redan, heeft gisteren in het kader van de Dag der Verpleging stilgestaan bij de moeilijke omstandigheden waarin verpleegkundigen momenteel werken. Marica-Redan benadrukte, dat de druk op het zorgpersoneel steeds groter wordt en dat veel verpleegkundigen kampen met vermoeidheid, burn-out en financiële problemen. Volgens de AZP-directeur verlaten steeds meer verpleegkundigen het land of de zorgsector, omdat zij zich onvoldoende gewaardeerd voelen en moeite hebben om financieel rond te komen. “Zonder verpleegkundigen is er geen ziekenhuis. Zonder verpleegkundigen staat de zorg stil”, hield zij het personeel voor. Marica-Redan zei begrip te hebben voor de frustraties en vermoeidheid binnen de sector, maar prees tegelijkertijd de toewijding van het zorgpersoneel. Zij noemde verpleegkundigen het “kloppend hart” en de “ruggengraat” van het ziekenhuis.

Volgens haar blijven verpleegkundigen, ondanks de zware diensten en moeilijke omstandigheden, dagelijks klaarstaan voor patiënten en hun families. De directeur benadrukte voorts dat het ziekenhuis zich blijft inzetten voor betere arbeidsomstandigheden, eerlijke waardering, verbeterde arbeidsvoorwaarden en de implementatie van een nieuwe loonstructuur. “Investeren in verpleegkundigen is investeren in de toekomst van de gezondheidszorg van Suriname”, aldus Redan.

Marica-Redan ging ook in op de menselijke kant van het verpleegkundig beroep. Volgens haar verwachten patiënten niet alleen medische zorg, maar ook empathie, geduld en geruststelling.

“De behoefte aan menselijke zorg zal AI niet overnemen”, zei zij. Daarmee onderstreepte Marica-Redan dat het beroep van verpleegkundige volgens haar altijd van essentieel belang zal blijven.

Aan het einde van haar toespraak sprak de AZP-directeur haar dankbaarheid uit aan alle verpleegkundigen voor hun inzet en opofferingen. Zij riep het personeel op hoopvol te blijven, ondanks de uitdagingen binnen de sector.

“Gran tangi,” besloot zij, terwijl zij de verpleegkundigen een inspirerende en bezinnende Dag der Verpleging toewenste.