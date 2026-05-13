Ramautarsing: ‘Overheid stimuleert de productie onvoldoende; slechts 2 procent van leningen ging naar productie’

Winston Ramautarsing, econoom, zegt dat van de totale schuldenlast van Suriname, ter waarde van US$ 4,9 miljard, slechts 2 procent is besteed aan productie. Volgens hem is 44 procent van de leningen gegaan naar consumptie en het staatsapparaat. Hij stelt dat de overheid de productie onvoldoende stimuleert, en waarschuwt, dat Suriname daardoor uiteindelijk zal vastlopen. De cijfers zijn volgens Ramautarsing terug te vinden in het verslag van het Bureau voor de Staatsschuld.

Ramautarsing zegt dit in het programma To The Point. Ramautarsing zegt dat de huidige regering, na bijna elf maanden aan het roer te zijn geweest, nog steeds geen duidelijk beleid voert. Volgens hem werd toen men in de positie verkeerde gezegd dat men het beter wist, maar blijkt in de praktijk het tegenovergestelde. Wat hem vooral interesseert, is hoeveel middelen daadwerkelijk worden vrijgemaakt om te gaan investeren in productie.

Volgens Ramautarsing worden er wel mooie plannen opgesteld, maar belanden die na goedkeuring in De Nationale Assemblee, uiteindelijk in de prullenbak. Hij zegt daarom geen enkel Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) serieus te nemen. Hij stelt verder dat de overheid een afwachtende houding aanneemt en weinig bijzonders doet voor de productiesector. Daarbij waarschuwt hij ervoor, niet uitsluitend te focussen op olie en gas, maar juist een duidelijk ontwikkelingsbeleid te voeren. Ramautarsing is daarnaast niet te spreken over het feit dat begrotingstekorten met leningen worden gefinancierd. Volgens hem zal Suriname daardoor altijd met financiële problemen blijven kampen.

Ook mist hij een concreet plan om te bezuinigen op het overheidsapparaat. Volgens de econoom hebben regeringen hun “mond vol” over wat zij willen doen, maar wordt zelden aangegeven wat daadwerkelijk is bereikt.