Ronald Assen gevraagd om voorzitterschap Bureau voor de Statistiek door president

Ronald Assen, voormalig minister van Defensie en statisticus, heeft tegenover ABC Nieuws verklaard dat een partijtopper van de Nationale Partij Suriname(NPS) hem heeft medegedeeld, dat het Kabinet van de President persoonlijk met hem in contact wilde treden met het verzoek of hij interesse zou hebben voor het voorzitterschap van het stichtingsbestuur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). President Jennifer Simons heeft de wens kenbaar gemaakt Assen tot voorzitter te maken van ABS. “Dit zou een speciale wens zijn van de president van de republiek, en toen ik dat hoorde heb ik onmiddellijk aangegeven, dat ik hiermee akkoord ben”, aldus Assen.

Later op de dag zou aan Assen zijn gevraagd, zijn curriculum vitae op te sturen naar het Kabinet van de President. Volgens hem was het echter niet de bedoeling, dat dit gegeven nu al naar buiten zou worden gebracht. “Ik heb geconstateerd, dat iemand van het Kabinet het nodig vond, zaken vroeg te laten uitlekken”, aldus Assen. Het is nog niet aan de orde, dat Assen kan zeggen, dat hij als voorzitter van het stichtingsbestuur is aangesteld. Assen zou in het verleden, toen hij betrokken was bij het Bureau voor de Statistiek in de periode 1987-1988 aan de wieg hebben gestaan het ABS tot een stichting te maken. Hij zegt dat sommige leden van de regering Shankar-Arron, hem voor de gek zouden hebben verklaard, toen hij meende salarisverhogingen toe te kennen aan het personeel van het Algemeen Bureau voor de Statistiek ten opzichte van het planbureau.

Assen zou toen allerlei argumenten hebben bedacht, om duidelijk te maken, dat men het Algemeen Bureau voor de Statistiek een autonome status moest geven, ten opzichte van de overheid. Ronald Assen maakte duidelijk dat hij deskundig is op het gebied van de statistiek. “Statistiek staat aan de basis van tal van zaken onder andere de planning van het gebeuren en het evalueren van de nationale ontwikkeling in eigen land,” aldus Assen.