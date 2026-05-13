‘Corruptiebestrijding cruciaal voor duurzaam ondernemingsklimaat’

Een sterk en duurzaam ondernemingsklimaat kan alleen bestaan wanneer wet- en regelgeving consequent worden nageleefd en transparantie centraal staat. Binnen pijler 5 benadrukt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) daarom het belang van corruptiebestrijding en goed bestuur als essentiële voorwaarden voor economische groei, investeringszekerheid en maatschappelijk vertrouwen.

Voor het bedrijfsleven is een eerlijk speelveld van groot belang. Ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat vergunningen, aanbestedingen en andere overheidsprocedures objectief, transparant en volgens duidelijke regels verlopen. Daarom pleit de VSB voor strengere controlemechanismen binnen vergunningen- en aanbestedingsprocessen. Effectief toezicht verkleint de ruimte voor corruptie, belangenverstrengeling en oneerlijke concurrentie, en draagt bij aan een klimaat waarin bedrijven op basis van kwaliteit en innovatie kunnen concurreren.

Daarnaast blijft openbaarheid van bestuur een cruciale pijler binnen goed bestuur. Transparantie over verstrekte vergunningen, subsidies en andere faciliteiten moet de norm worden. Door deze informatie publiek toegankelijk te maken, krijgen zowel burgers als bedrijven meer mogelijkheden om toezicht te houden op de rechtmatigheid en zorgvuldigheid van besluiten. Dit versterkt niet alleen de controle op overheidsoptreden, maar vergroot ook het vertrouwen in publieke instituties.

Corruptiebestrijding raakt direct aan Sustainable Development Goal 16 van de Verenigde Naties: het bevorderen van vreedzame, rechtvaardige en sterke publieke instellingen. Een transparante en integere overheid vormt immers de basis voor duurzame economische ontwikkeling en maatschappelijke stabiliteit.

De VSB blijft zich daarom inzetten voor beleid dat integriteit, rechtszekerheid en transparantie versterkt. Alleen met duidelijke regels, consistente handhaving en open besluitvorming kan een gezonde economie ontstaan waarin bedrijven duurzaam kunnen groeien en investeren.