Olieprijzen stijgen met USD 3; Trump wijst reactie Iran af op VS-vredesplan

De wereldwijde olieprijzen zijn gestegen, nadat de Amerikaanse president Donald Trump, de reactie van Iran op de Amerikaanse voorstellen om de oorlog te beëindigen, als “volstrekt onaanvaardbaar” veroordeelde en heeft afgewezen. De snelle afwijzing door president Donald Trump van het Iraanse antwoord op een Amerikaans vredesvoorstel, heeft de olieprijzen maandag opgedreven, wat de bezorgdheid aanwakkert, dat het tien weken durend conflict zal voortduren, en de scheepvaart door de Straat van Hormuz, zal blijven lamleggen. De afwijzing van het aanbod van Teheran door president Trump van de Verenigde Staten in een bericht op zijn sociale media platform Truth Social, leidde maandag tot een stijging van de Brent-olieprijs, de internationale benchmark voor olie, met maar liefst 4 procent tot USD 105,50 per vat, alvorens weer iets te dalen en te stabiliseren op USD 103,50.

De Verenigde Staten presenteerden een week geleden een vredesvoorstel, dat naar verluidt, bestond uit een Memorandum van Overeenstemming met veertien punten. Dit voorstel zou de Straat van Hormuz moeten heropenen en een kader scheppen voor verdere gesprekken over het Iraanse nucleaire programma. Het Iraanse tegenvoorstel zou een korter moratorium hebben voorgesteld en een weigering om de ontmanteling van hun installaties te accepteren, hebben omvat. Enkele dagen nadat Washington een aanbod had gedaan om de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran te heropenen, publiceerde Iran afgelopen zondag een reactie, die zich richtte op het beëindigen van de oorlog op alle fronten, inclusief Libanon , waar de Amerikaanse bondgenoot Israël vecht tegen Hezbollah-strijders, die steun genieten van Iran. Teheran eiste ook compensatie voor de oorlogsschade, benadrukte zijn soevereiniteit over de Straat van Hormuz en riep de Verenigde Staten op, de zeeblokkade te beëindigen, te garanderen dat er geen verdere aanvallen zouden plaatsvinden, de sancties op te heffen en het verbod op de verkoop van Iraanse olie te verwijderen. Binnen enkele uren na de gestelde eisen van Iran, verwierp Trump het voorstel in een bericht op sociale media. Trump vond het voorstel van de Iraanse regering volkomen onacceptabel, echter bleef Teheran zijn standpunt verdedigen.

“Onze eis is legitiem: een einde aan de oorlog, de opheffing van de (Amerikaanse) blokkade en piraterij, en de vrijgave van Iraanse tegoeden, die onrechtmatig door Amerikaanse druk in banken zijn bevroren”, aldus Esmaeil Baghaei, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De toegenomen spanningen hebben de vrees aangewakkerd, dat de olieprijzen langer hoog zullen blijven, aangezien de Straat van Hormuz – waar normaal gesproken een vijfde van de wereldwijde olie- en gasvoorraad doorheen gaat – feitelijk gesloten blijft. “Hoewel er enige verwachting is dat een grootschalige heropleving van de oorlog minder waarschijnlijk is, gezien de beweringen van de VS dat er nog steeds een staakt-het-vuren van kracht is, zullen de ernstige leveringsproblemen van grondstoffen naar verwachting aanhouden”, aldus Susannah Streeter, hoofd beleggingsstrategie bij de broker Wealth Club.

In het Verenigd Koninkrijk stegen de kosten van staatsleningen ook, te midden van de vrees voor hogere inflatie – dat voor centrale banken moeilijker kan maken om de rente te verlagen – en onzekerheid over het leiderschap van Keir Starmer na de uitslag van de lokale verkiezingen. President Trump zal deze week in Peking een ontmoeting hebben met de Chinese president Xi Jinping. De twee leiders zullen naar verwachting spreken over handel, Taiwan en de rol van China in het conflict in het Midden-Oosten. De ontmoeting tussen de twee wereldleiders zullen plaatvinden te midden van regionale spanningen in het Midden-Oosten.