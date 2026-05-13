Ramlagan zet vraagtekens bij rol MCP en melkprijs

Voorzitter Mukesh Ramlagan van de Veehoudersbond Suriname plaatst vraagtekens bij de gang van zaken rond de afspraken tussen de Melk Centrale Paramaribo (MCP), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en vertegenwoordigers van melkveehouders. Volgens Ramlagan is er onduidelijkheid ontstaan over de vertegenwoordiging van boeren, de vastgestelde melkprijs en de ondertekende overeenkomsten.

Ramlagan stelt dat bij een eerdere bijeenkomst op het ministerie van LVV een overeenkomst is ondertekend waarbij verschillende partijen aanwezig waren, onder wie minister Parmanand Sewdien van LVV, vertegenwoordigers van MCP en melkveehouders. Volgens hem stond in de overeenkomst duidelijk vermeld dat Edmund Blufpand als lid van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB) had getekend en niet als voorzitter of woordvoerder van de melkveehouders.

De voorzitter van de Veehoudersbond zegt verder dat hij documenten van LVV heeft ontvangen, waaruit volgens hem blijkt, hoe de vertegenwoordiging tijdens de gesprekken was vastgelegd. Hij merkt op dat bij andere ondertekenaars expliciet stond aangegeven, dat zij vertegenwoordigers waren van LVV of MCP.

Ramlagan beweert daarnaast dat er onder melkveehouders onduidelijkheid bestaat over het lidmaatschap van bepaalde orga-nisaties en over de vertegenwoordiging van boerenbelangen. Volgens hem zijn niet alle boeren op de hoogte van besluiten die namens hen zouden zijn genomen.

Ook over de melkprijs zegt Ramlagan vragen te hebben. Volgens hem zou eerder een prijs van SRD 25 per kilogram zijn vastgesteld, terwijl er daarnaast ook sprake zou zijn van andere prijsbeschikkingen. Hij stelt dat binnen LVV eveneens ondui-delijkheid bestaat over welke prijs officieel geldt.

De voorzitter van de Veehoudersbond zegt dat verder onderzoek nodig is om duide-lijkheid te krijgen over de besluitvorming en de gemaakte afspraken. Volgens hem moeten het ministerie van LVV, de directie van MCP of vertegenwoordigers van de melkveehouders hierover nadere uitleg geven.

De West heeft nog geen reactie ontvangen van MCP, LVV of VSMB op de uitlatingen van Ramlagan.