Jogi: ‘DNA blijft functioneren als het huis van het volk’

In Suriname vond op 8 mei 1866, de eerste bijeenkomst plaats van de Koloniale Staten. Het vertegenwoordigend orgaan bestond toen uit dertien leden en markeerde het begin van 160 jaar parlementaire geschiedenis in Suriname. In de loop der jaren, groeide het parlementaire systeem verder: in 1936 werd het aantal leden uitgebreid naar vijftien en in 1975, bij de onafhankelijkheid van Suriname, ontstond De Nationale Assemblee (DNA) zoals die vandaag de dag bekendstaat, bestaande uit eenenvijftig leden.

In gesprek met TBN Prime Alert, stond VHP-parlementariër Mahinder Jogi, stil bij deze historische mijlpaal en de ontwikkeling van de parlementaire democratie in Suriname.

Volgens Jogi is het parlement het instituut dat ondanks moeilijke periodes, overeind is gebleven. Hij verwees daarbij naar de onderbreking van de democratische rechtsorde na 13 augustus 1980, toen het parlement buiten werking werd gesteld, tot aan de verkiezingen van 1987 waarbij de democratie werd ‘hersteld’.

“Gedurende 160 jaar heeft Suriname een vorm van parlementaire vertegenwoordiging gekend. Eerst als Koloniale Staten van Suriname, parlement en later als De Nationale Assemblee”, aldus Jogi.

De parlementariër benadrukte dat het functioneren van het parlement in de loop der jaren sterk is veranderd. Waar in de jaren vijftig en zestig vooral ervaren en sterk onderlegde politici actief waren, ziet hij tegenwoordig een veel bredere en diversere samenstelling in DNA.

“In het huidige parlement zie je veel jonge en enthousiaste parlementariërs uit verschillende delen van het land. Dat brengt nieuwe inzichten met zich mee, maar vraagt ook om extra training en ontwikkeling van vaardigheden”, aldus Jogi.

Hij wees erop, dat de politieke discussies in het verleden vaak gekenmerkt werden door stevige debatten en diepgaande argumentatie. Parlementariërs moesten zich volgens hem, zorgvuldig voorbereiden en zich nauwkeurig uitdrukken tijdens vergaderingen.

“Het parlementaire werk vergde vroeger veel discipline en voorbereiding. Discussies waren inhoudelijk sterk, en men moest goed onderbouwd spreken”, aldus Jogi.

Toch ziet hij ook positieve ontwikkelingen in het huidige parlement. Via regionale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals parlementaire organisaties en contacten met andere parlementen, krijgen Surinaamse parlementariërs volgens Jogi, meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Daarnaast benadrukte Jogi, de belangrijke rol van de media in het functioneren van het parlement. Hij noemde journalisten de schakel tussen het parlement en de samenleving.

“De media brengen kwesties onder de aandacht die leven in de samenleving. Daardoor kunnen parlementariërs daarop inspelen, en wordt het werk van DNA ook zichtbaarder voor het volk”, aldus Jogi.

In het gesprek kwam ook de kritiek op het parlement aan bod. Regelmatig ontstaat er maatschappelijke discussie over het laat beginnen van openbare vergaderingen, het ontbreken van quorum en de effectiviteit van DNA.

Jogi zei dat het quorumprobleem al jarenlang speelt, zowel bij coalitie als oppositie. Volgens hem wordt het soms bewust ingezet als politiek drukmiddel.

“Het quorum is een instrument dat politieke partijen gebruiken om druk uit te oefenen op de leiding van het parlement of de regering. Dat zien we niet alleen nu, maar dat gebeurde ook in eerdere zittingsperiode.”

Ondanks de kritiek, blijft volgens de parlementariër het belangrijkste doel dat De Nationale Assemblee blijft functioneren als het ‘Huis van het Volk’, waar maatschappelijke problemen besproken worden en waar ruimte bestaat voor debat, controle en vertegenwoordiging van de samenleving.

Met 160 jaar parlementaire geschiedenis blijft Suriname volgens Jogi, bouwen aan verdere versterking van de democratische rechtsstaat en de kwaliteit van het parlementaire werk.