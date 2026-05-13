Minister Landveld installeert nieuwe RvC Telesur

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft op maandag 11 mei 2026 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) op het Kabinet van de President een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) geïnstalleerd. President Jennifer Simons kon vanwege omstandigheden niet aanwezig zijn. Het staatshoofd machtigde minister Landveld om de installatie te verrichten.

Nagish Algoe is benoemd tot president-commissaris en wordt in de RvC ondersteund door Ludciano Wijdenbosch, Frans Eersteling, Alexander Deel en Andre Daal. Minister Landveld benadrukte tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat de regering geloof heeft in de nieuwe raad. “We verwachten dat ze daar hun werk doen en er ook op toezien dat die bedrijven gaan accelereren”, aldus de bewindsman.

Volgens president-commissaris Algoe zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt. Er is daarentegen wel gesproken over de voortgang van de bedrijfsvoering en de diverse uitdagingen die er zijn in de hedendaagse wereld. “Vooral wat betreft de technologische ontwikkeling en de vraag naar verbeterde dienstverlening. Dus wij als nieuwe raad zullen er dieper op ingaan en bekijken hoe wij Telesur naar hogere hoogten kunnen tillen.”