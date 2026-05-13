Regering stelt crisiscommissie in wegens toenemende wateroverlast

De regering heeft op 11 Mei 2026 een crisiscommissie ingesteld om de toenemende wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Saramacca en andere delen van Suriname aan te pakken. Volgens minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) Stephen Tsang is de situatie het gevolg van extreme regenval, achterstallig onderhoud, defecte pompgemalen en een gebrekkig afwateringssysteem. Daarnaast zorgen illegaal gedempte goten, illegale lozingen en vuilstortingen voor extra problemen bij de waterafvoer.

De minister bracht maandag vanaf 05.00 uur bezoeken aan verschillende sluizen en pompgemalen. Daarbij bleek dat de pompgemalen bij de Boomskreek en de Sommelsdijckkreek tijdelijk waren uitgevallen door stroomonderbrekingen bij de EBS. Dat probleem is inmiddels opgelost. Ook het pompgemaal Mathoera aan de Antondragenweg–Jan Steenstraat kampte met verstoppingen door een grote hoeveelheid gras bij de sluis. Na reiniging is de pompinstallatie weer operationeel.

Verder raakte de sluisdeur bij Clevia beschadigd nadat bewoners deze eigenhandig hadden geopend. Het defect aan het takelsysteem werd maandagochtend hersteld. Volgens Tsang wordt de afwatering ook ernstig belemmerd door afval dat in goten en trenzen wordt gedumpt. Hij gaf aan dat onder meer matrassen, gasfornuizen en ander grofvuil regelmatig worden aangetroffen.

Interdepartementale crisiscommissie ingesteld

De interdepartementale crisiscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van OWRO, LVV, Ruimtelijke Ordening, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en districtscommissarissen. De commissie moet acute problemen aanpakken en aanbevelingen voorbereiden aan de Raad van Ministers. Volgens de minister worden alle beschikbare pompgemalen maximaal ingezet. Daarnaast wordt samengewerkt met de private sector voor extra mobiele pompen en graafmachines. Ook gedetineerden worden ingezet voor het reinigen van kolken en trenzen. De bewindsman gaf aan dat verschillende pompgemalen defect zijn en dat zowel zijlozingen als hoofdlozingen dringend moeten worden aangepakt. Hoewel financiële middelen beschikbaar zijn gesteld, vormt de uitvoeringscapaciteit momenteel de grootste uitdaging.

Landbouw en binnenland zwaar getroffen

Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Mike Noersalim gaf aan dat landbouwgebieden in vrijwel alle districten getroffen zijn door wateroverlast. Vooral Saramacca, Nickerie, Commewijne en delen van het binnenland kampen met ondergelopen arealen. Voorlichters van het ministerie inventariseren momenteel de omvang van de schade. Ook in Zuid-Suriname dreigt volgens het NCCR een voedselprobleem, doordat kostgronden onder water zijn gelopen.

Structurele maatregelen aangekondigd

Minister Tsang benadrukte dat de regering werkt aan een meerjarenplan voor de herstructurering van het afwateringssysteem van de kustvlakte. Daarnaast wordt gewerkt aan strengere regelgeving tegen vervuiling en illegale bebouwing op lozingen en kanalen. Ook toekomstige ver-kavelingsprojecten zullen alleen nog worden goedgekeurd indien moderne afwateringsvoorzieningen worden opgenomen. Verder wordt gekeken naar betaalbare pompgemalen voor laaggelegen gebieden waar wateroverlast structureel terugkeert. De minister waarschuwde dat de weersvooruitzichten voor de komende dagen ongunstig blijven en dat opnieuw zware regenval wordt verwacht.

Noodlijn geopend

Voor acute noodsituaties heeft de regering een speciale noodlijn ingesteld via het nummer 844-2646. Burgers kunnen via deze lijn melding maken van ernstige wateroverlast of situaties waarbij directe hulp noodzakelijk is. Tegelijkertijd wordt de samenleving opgeroepen geen afval in goten en kanalen te dumpen en voorzorgsmaatregelen te treffen om schade zoveel mogelijk te beperken.