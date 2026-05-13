Monorath verduidelijkt verkeerscijfers en wetswijzigingen rond elektrische voertuigen

In De Nationale Assemblee heeft Harish Monorath minister van Justitie en Politie tijdens de behandeling van de wijziging van de Rijwet 1971 meer inzage versterkt over de registratie van verkeersongevallen en de noodzaak van aangepaste wetgeving voor elektrische voertuigen, waaronder e-bikes en elektrische scooters. Monorath zei dat er statistieken over verkeerscriminaliteit, en criminaliteit in het algemeen op verschillende manieren, worden bijgehouden. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) registreert verkeersongevallen op basis van meldingen van betrokkenen. Sinds maart 2024 worden daarbij ook specifiek verkeersongevallen, met e-bikes geregistreerd.

Monorath zei dat deze gegevens vervolgens worden geanalyseerd door onder meer het Korps Politie Suriname (KPS) en het Verkeersveiligheidsinstituut, zodat gericht beleid kan worden ontwikkeld. Uit de beschikbare cijfers is gebleken dat in 2024 in totaal 142 gevallen werden geregistreerd. In 2025 steeg dat aantal naar 247 gevallen. Voor dit jaar zijn voorlopig alleen de gegevens van januari en februari beschikbaar, voor 28 geregistreerde gevallen.

Monorath benadrukte echter, dat deze cijfers slechts een deel van de werkelijkheid weergeven. Volgens hem zijn er veel meer incidenten, waarbij slachtoffers geen ziekenhuis bezoeken, maar waarbij er wel sprake is van materiële schade en lichamelijk letsel. Hij waarschuwde daarom dat de problematiek rond elektrische voertuigen, niet onderschat mag worden. Daarnaast gaf hij aan, dat er gewerkt wordt aan een digitale applicatie, waarin gegevens van verschillende stakeholders centraal zullen worden verzameld en geanalyseerd. Dit systeem moet bijdragen aan beter verkeersbeleid en efficiëntere handhaving. In de behandeling wees Monorath erop, dat via tussenkomst van de president inmiddels een nota van wijziging aan het parlement is aangeboden. Hij stelde dat de huidige Rijwet van 1971 wel normen en sancties bevat, maar geen specifieke bepalingen kent voor moderne elektrische voertuigen. Daartegenover staat het Rijbesluit van 1957, waarin uitvoeringsregels zijn opgenomen, zoals inrichtingseisen voor voertuigen en voorschriften voor keuringen. Volgens Monorath wordt momenteel gewerkt aan aanpassingen om elektrische voertuigen, expliciet onder de werking van zowel de Rijwet als de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, te brengen. In het ontwerp voor wijziging van het Rijbesluit, worden verschillende nieuwe definities en regels opgenomen. Daarbij gaat het onder meer om aangepaste definities van motorrijtuigen en bromfietsen, definities van rijwielen met of zonder trapondersteuning, inrichtingseisen voor e-bikes en elektrische bromfietsen, verplichte valhelmen en een minimumleeftijd voor bestuurders van elektrische fietsen.

Ook zullen inrichtingseisen voor hybride en volledig elektrische voertuigen, worden opgenomen. Volgens Monorath is daarbij inspiratie gehaald uit internationale regelgeving van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties en uit Nederlandse wetgeving, waaronder de Wegenverkeerswet 1994. De minister zei dat het grootste probleem momenteel, is dat de Rijwet van 1971 geen bepalingen bevat over elektrische voertuigen. Hierdoor bestaat volgens hem onduidelijkheid over welke verkeersregels van toepassing zijn en hoe overtredingen juridisch moeten worden beoordeeld. Door de snelle technologische ontwikkelingen is de wet volgens Monorath achterhaald geraakt. Dat leidt niet alleen tot rechtsonzekerheid voor bestuurders van elektrische voertuigen, maar zorgt er ook voor, dat handhavingsinstanties problemen ondervinden bij het opleggen van sancties. Dit heeft volgens hem uiteindelijk negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het doel van de wetswijziging is daarom elektrische voertuigen officieel onder de Rijwet te laten vallen, zodat strafrechtelijke handhaving mogelijk wordt bij overtredingen van bestaande verkeersnormen. Monorath benadrukte verder, dat de Rijwet nauw samenhangt met de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motor-rijtuigen. Door de voorgestelde wijzigingen zullen elektrische voertuigen eveneens onder de verzekeringsplicht vallen. Hij zei dat dit wordt voorgesteld om de bestaande definitie van motorrijtuigen te behouden, maar daarnaast nieuwe categorieën toe te voegen voor elektrisch aangedreven voertuigen en hybride voertuigen. Daaronder vallen voertuigen die volledig worden aangedreven door een elektromotor met tractiebatterij en hybride voertuigen met meerdere energie-bronnen en energiesystemen. Tijdens de behandeling werd ook uitgebreid stilgestaan bij de categorisering en maximumsnelheden van e-bikes en elektrische scooters. Volgens de voorgestelde regels vallen scooters of bromfietsen onder voertuigen met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur en een elektromotor met een continu vermogen van maximaal 4000 watt. Voor rijwielen met trapondersteuning gelden andere normen. Daarbij gaat het om voertuigen met een hulpmotor van maximaal 250 watt, waarbij de trapondersteuning stopt bij 25 kilometer per uur, of voertuigen met maximaal 1000 watt vermogen die eveneens niet harder rijden dan 25 kilometer per uur. Monorath benadrukte dat deze regels voornamelijk in het aangepaste Rijbesluit zullen worden vastgelegd.

Verder werd tijdens de behandeling gesproken over een mogelijke minimumleeftijd van 16 jaar voor het besturen van e-b-kes en andere rijwielen met trapondersteuning. Volgens Monorath zal hierover eerst overleg plaatsvinden met alle betrokken stakeholders, waarna de minimumleeftijd definitief zal worden opgenomen in het aangepaste Rijbesluit.