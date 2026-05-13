GranMorgu zet Suriname definitief op de wereldkaart als opkomende energiemacht

Wat enkele jaren geleden nog werd gezien als een veelbelovende toekomstvisie, ontwikkelt zich nu in hoog tempo tot een miljardenrealiteit: de toekomst van Surinames energiesector is aangebroken. Met het GranMorgu-project, de eerste grootschalige offshore-olieontwikkeling van het land, staat Suriname aan de vooravond van een economische transformatie die zowel nationaal als regionaal verstrekkende gevolgen kan hebben. Tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS) 2026 zullen topfunctionarissen van Staatsolie en Total-Energies uitgebreid ingaan op de voortgang van het GranMorgu-project en de impact ervan op Suriname, de bredere regio en de internationale offshore-industrie.

GranMorgu geldt momenteel als een van de meest significante offshore-ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Amerika. Volgens de projectprognoses zal het project de Surinaamse overheid in het komende decennium naar verwachting ongeveer USD 10 miljard aan inkomsten opleveren. Bij een olieprijs van USD 65 per vat zouden de staatsinkomsten in 2029 alleen al kunnen oplopen tot circa USD 2 miljard. De eerste royaltybetalingen, geschat tussen USD 40 miljoen en USD 50 miljoen, worden binnen drie maanden na de eerste olieproductie verwacht. Die eerste olie staat momenteel gepland voor medio 2028. Van het totale projectbudget van USD 12 miljard is inmiddels al tussen de USD 6 miljard en USD 7 miljard vastgelegd. Daarnaast zijn meer dan 200 Surinaamse bedrijven inmiddels actief betrokken in de toeleveringsketen, wat wijst op groeiende lokale participatie in de energiesector. Een van de belangrijkste presentaties tijdens de Executive Summit op dag twee van SEOGS wordt verzorgd door Arthur Nunes da Silva, General Manager en Country Chair van TotalEnergies E&P Suriname.

Hij zal een keynote geven over de voortgang en strategische betekenis van GranMorgu. Ook Pierre Gate, Suriname Country-Entry Manager van SBM Offshore, zal een update presenteren over de ontwikkeling van de FPSO, het drijvende productie- en opslagschip dat een centrale rol speelt in het project. Tijdens een plenair panelgesprek zullen experts verder ingaan op de weg van ontdekking naar de eerste olieproductie, met speciale aandacht voor subsea-technologie, de gereedheid van de toeleveringsketen, kostenbeheersing en de uitdagingen van grootschalige projectuitvoering. Ook tijdens de technische conferentie van SEOGS krijgt GranMorgu ruime aandacht. Diverse presentaties behandelen innovatieve toepassingen zoals industriële artificiële intelligentie op de GranMorgu-FPSO, geavanceerde reservoirstudies en vernieuwende subsea-ontwerpen voor TotalEnergies’ eerste offshore-ontwikkeling in Suriname.

De economische impact van de toenemende offshore-activiteiten wordt inmiddels ook lokaal voelbaar. Alleen al in 2025 werd naar schatting USD 220 miljoen uitgegeven in Suriname. Verwacht wordt dat de lokale bestedingen vanaf eind 2026 en in 2027 aanzienlijk verder zullen toenemen, vooral door intensievere booractiviteiten en een grotere rol voor Surinaamse havens, logistieke bedrijven en dienstverleners. Voor Surinaamse ondernemers ontstaan hierdoor nieuwe kansen op het gebied van lokale content, infrastructuurontwikkeling, logistiek, aanbestedingen en gespecialiseerde dienstverlening.

Belangrijk is volgens Staatsolie dat het GranMorgu-project economisch robuust blijft, zelfs bij lagere olieprijzen. De vaste royalty van 6,25 procent garandeert Suriname een stabiele inkomstenstroom, ongeacht prijsschommelingen op de wereldmarkt. Tegelijkertijd blijven de langetermijnvooruitzichten voor offshore-investeringen positief. Met de belangstelling van internationale energiebedrijven, investeerders en dienstverleners blijft SEOGS hét platform waar de toekomst van Surinames energiesector vorm krijgt. De conferentie bevestigt dat Suriname zich steeds steviger positioneert als een nieuwe strategische speler in het Guyana-Suriname-bekken en als een veelbelovende bestemming voor mondiale energie-investeringen.