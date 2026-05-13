Aanhoudende regen veroorzaakt wateroverlast in Palumeu

In het inheemse dorp Palumeu valt sinds gisteravond rond 20.00 uur onafgebroken zware regen. Dat melden lokale observaties uit het gebied. Volgens berichtgeving van Tra Fas De regent het al uren aanhoudend en intens, wat in het dorp voor wateroverlast zorgt en het dagelijkse leven beïnvloedt. Door de aanhoudende neerslag bestaat het risico dat kostgronden van inheemse gemeenschappen onder water zijn gelopen. Dat kan gevolgen hebben voor de lokale voedselvoorziening en inkomsten van gezinnen die afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw. Ook voor Paramaribo en omliggende gebieden worden opnieuw stevige regenbuien verwacht. Dat leidt tot vragen over mogelijke gevolgen voor kwetsbare groepen, zoals thuis- en daklozen, en voor de landbouwsector. Er wordt onder meer gekeken naar de beschikbaarheid van opvanglocaties en de wijze waarop eventuele schade in getroffen gebieden in kaart wordt gebracht.

Ook rijst de vraag in hoeverre er voorbereidingen zijn getroffen voor mogelijke wateroverlast, waaronder de inzet van extra ondersteuning in risicogebieden. In het verleden is herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van goed onderhoud van afwateringssystemen zoals goten, sluizen en pompgemalen, vooral in een periode waarin extreme regenval vaker voorkomt door klimaatverandering. De autoriteiten hebben een commissie ingesteld die zich moet buigen over de situatie en mogelijke maatregelen. Verdere informatie over concrete acties of noodmaatregelen is nog niet bekendgemaakt.