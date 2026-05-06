Venezuela sluit overeenkomst met Amerikaanse energiebedrijven

Venezuela heeft overeenkomsten onderte-kend met twee Amerikaanse energiebedrijven, terwijl internationale olie- en gasbedrijven opnieuw hun interesse tonen in terugkeer naar het land met de grootste oliereserves ter wereld. De regering van interim-president Delcy Rodríguez sloot de deals met Hunt Overseas Oil Company en Crossover Energy. De bedrijven zullen actief worden in de Orinoco Belt, het belangrijkste oliegebied van het land met zware en extra zware ruwe olie.

De overeenkomsten werden ondertekend in aanwezigheid van Jarrod Agen, energieadviseur van de Amerikaanse president en uitvoerend directeur van de National Energy Dominance Council, die Venezuela bezocht tijdens de eerste rechtstreekse vlucht tussen Miami en Caracas in bijna tien jaar.Volgens berichten zijn de overeenkomsten onderdeel van een bredere heropening van de Venezolaanse energiesector, na een versoepeling van sancties en een herstructurering van het oliebeleid. Eerder werd al gemeld dat alleen Chevron actief was in het land, maar inmiddels bereiden ook Europese energiebedrijven zoals Eni, Repsol en BP hun terugkeer of uitbreiding voor, terwijl ook ExxonMobil en ConocoPhillips de mogelijkheden onderzoeken.

De Amerikaanse bedrijven richten zich op investeringen in de Orinoco Belt, terwijl de Venezolaanse overheid inzet op het verhogen van productie en het aantrekken van kapitaal in de olie- en gassector.