Guyanese president zet in op eigen raffinaderij tijdens energiebeurs Houston

De Guyanese president Irfaan Ali zal dit jaar een delegatie van ongeveer honderd vertegenwoordigers uit de publieke en private sector aanvoeren naar de Offshore Technology Conference (OTC) in Houston, Verenigde Staten. De deelname onderstreept de groeiende internationale belangstelling voor de Guyanese energiesector.

De president zal ook optreden als keynote speaker tijdens de openingsceremonie van de conferentie, die plaatsvindt van 4 tot en met 7 mei in het NRG Park. Volgens Kathy Smith, voorzitster van de Georgetown Chamber of Commerce and Industry (GCCI), biedt deelname aan de OTC, waardevolle kansen voor netwerken en het aangaan van strategische partnerschappen. De aanwezigheid van president Ali zal volgens haar, de zichtbaarheid van Guyana verder vergroten.

“De aanwezigheid van de president in zijn officiële hoedanigheid, laat zien dat Guyana internationaal wordt erkend”, aldus Smith. De OTC geldt als een van de belangrijkste energie-evenementen ter wereld, waar professionals uit de sector samenkomen om kennis uit te wisselen, investeringen te verkennen en samenwerkingen te smeden. De stad Houston wordt daarbij vaak beschouwd als de energiehoofdstad van de wereld.

In de afgelopen jaren hebben Guyanese bedrijven en instellingen via het evenement verschillende samenwerkingen en investeringsafspraken gerealiseerd. Deze beperken zich niet alleen tot olie en gas, maar strekken zich ook uit tot de sectoren landbouw, bouw en mijnbouw. Tijdens de editie van dit jaar faciliteren de GCCI en de Guyana Office for Investment (GO Invest) onder meer business-to-business ontmoetingen en andere strategische gesprekken.

Een van de geplande activiteiten is een bezoek aan een olieraffinaderij, waarbij deelnemers inzicht krijgen in de technische, operationele en regelgevende aspecten van dergelijke installaties. President Ali heeft zich eerder uitgesproken voor de bouw van een eigen raffinaderij in Guyana, om te voorzien in de binnenlandse vraag. In april deelde hij mee, dat gesprekken hierover gaande zijn met onder meer de president van de Dominicaanse Republiek en andere stakeholders, met als doel concrete plannen voor het project uit te werken.