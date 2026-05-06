Sharman: ‘Groenten bevatten tot 37 keer meer gif’

VHP-parlementariër Dew Sharman heeft gisteren in De Nationale Assemblée zijn zorgen geuit over de toenemende druk op de gezondheidszorg en het groeiend aantal medische aandoeningen in Suriname.

Volgens het DNA-lid is er sprake van een zorgwekkende ontwikkeling die mogelijk samenhangt met voedselveiligheid. Sharman stelde dat groenten in Suriname volgens hem tot 37 keer meer schadelijke stoffen bevatten dan wetenschappelijk is toegestaan. Hij suggereerde dat dit kan bijdragen aan het stijgende aantal patiënten met onder meer nierproblemen. “Het is opmerkelijk dat zoveel mensen dezelfde aandoeningen ontwikkelen, terwijl iedereen dezelfde groenten consumeert,” aldus de parlementariër.

Volgens hem zijn er momenteel bijna 1000 patiënten die afhankelijk zijn van dialyse, terwijl een veel grotere groep zich in de pre-dialysefase bevindt. Sharman sprak van een toename van circa 500 procent in deze categorie en benadrukte dat deze groep dringend medische zorg nodig heeft. Tegelijkertijd staat het zorgsysteem volgens hem onder zware druk. De parlementariër verwees daarnaast naar een recente brief van het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan de ziekenhuisdirectie. In deze brief zou zijn aangedrongen op een spoedoverleg, omdat het volgens hem “over de hele linie niet langer wetenschappelijk verantwoord is om de zorg op een patiëntveilige manier aan te bieden”.

Sharman uitte ook kritiek op het regeringsbeleid. Hij stelde dat er volgens hem ten onrechte een positief beeld wordt geschetst over de aanpak van onder meer chikungunya. “Niets is goed aangepakt,” zei hij in het parlement. Tot slot noemde het DNA-lid de leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid incompetent. Volgens Sharman ontbreekt het aan effectief beleid, waardoor de samenleving de gevolgen ondervindt van de problemen binnen de gezondheidszorg.