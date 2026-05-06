Suriname staat voor ‘karaktertest’ met naderende olie-inkomsten

Suriname staat niet alleen aan de vooravond van omvangrijke olie-inkomsten, maar ook voor een fundamentele morele beproeving. Die boodschap staat centraal in een beschouwing van Sieuw Mahadew (RA EMITA), die stelt dat de komst van oliegeld niet alleen economische kansen biedt, maar vooral bestaande sterktes en zwaktes binnen de samenleving zal uitvergroten. Volgens Mahadew is de kernvraag niet hoeveel geld het land zal verdienen, maar of de Surinaamse samenleving – en in het bijzonder haar instituties – sterk genoeg zijn om met die verwachte rijkdom om te gaan. “Olie verandert een land niet, olie vergroot wat er al is”, stelt hij.

Kleine samenleving, grote uitdagingen

Mahadew wijst erop dat Suriname, als relatief kleine samenleving met korte lijnen, unieke voordelen kent, zoals sterke onderlinge verbondenheid.

Tegelijkertijd brengt die kleinschaligheid ook risico’s met zich mee. Relaties tussen familie, vrienden en politiek lopen vaak door elkaar heen, waardoor integriteit onder druk kan komen te staan. “In zo’n samenleving zijn regels zelden abstract. Ze raken altijd iemand die wij kennen”, aldus Mahadew. Loyaliteit is volgens hem een begrijpelijk, maar potentieel problematisch element, wanneer deze sterker wordt dan het naleven van regels.

Erfenis van wantrouwen

De analyse plaatst deze uitdagingen ook in historisch perspectief. Koloniale erfenissen, ongelijkheid en machtsmisbruik hebben volgens Mahadew, geleid tot een diepgeworteld wantrouwen binnen de samenleving. In een kleine gemeenschap wordt elke misstap bovendien persoonlijk ervaren, wat de impact ervan vergroot.

Vertrouwen groeit langzaam, maar kan snel verdwijnen, waarschuwt hij, juist in een periode waarin grote veranderingen op komst zijn.

Olie als ‘vermenigvuldiger’

De verwachte olie-inkomsten zullen volgens Mahadew niet alleen economische groei stimuleren, maar ook bestaande patronen versterken. Transparante besluitvorming kan daardoor verder worden verbeterd, maar gebrekkige governance kan juist verdiepen. “Olie is in essentie een vermenigvuldiger”, stelt hij. “Het vergroot wat goed is, maar nog meer wat zwak of verborgen is.”

Pleidooi voor Surinaams model

Tegen deze achtergrond pleit Mahadew voor de ontwikkeling van een specifiek Surinaams model voor governance, integriteit en gemeenschapseigenaarschap. Dit model moet niet worden gekopieerd uit het buitenland, maar aansluiten bij de lokale realiteit, inclusief de sociale structuren en culturele dynamiek van het land. Hij benadrukt dat overvloed meer discipline vereist dan schaarste. Waar schaarste dwingt tot voorzichtigheid, kan rijkdom juist leiden tot gemakzucht en verkeerde keuzes.

Karakter als bepalende factor

Volgens Mahadew ligt het onderscheid tussen succes en stagnatie niet uitsluitend in economische modellen, maar vooral in instituties, normbesef en cultuur. Publieke middelen moeten worden gezien als gemeenschappelijk bezit, niet als anonieme fondsen. De komende jaren zullen volgens hem, een collectieve karaktertest vormen voor bestuurders, ambtenaren, ondernemers en burgers. De keuzes die worden gemaakt – tussen korte termijn en langetermijnbelangen, tussen persoonlijke relaties en publieke verantwoordelijkheid – zullen bepalend zijn voor de toekomst van het land.

Uitnodiging tot nationaal gesprek

Mahadew presenteert zijn visie als startpunt voor een bredere maatschappelijke discussie. Hij roept op tot dialoog binnen gezinnen, bedrijven, onderwijsinstellingen en de politiek over de vraag welk land Suriname wil zijn wanneer de olie-inkomsten werkelijkheid worden. “Olie is tijdelijk. Karakter is blijvend”, stelt hij. “De vraag is niet of wij rijker worden, maar of wij sterker worden.”

Bron: VES-Inzicht maart 2026