DNA-leden vragen president om ingrijpen bij waterbeheer en rijstsector

De DNA-leden Ameerani Jarbandhan en Rawien Raghoenandan hebben de president van de Republiek Suriname schriftelijk benaderd over de problematiek rond het pompstation te Uitkijk. In hun brief, gericht via de voorzitter van De Nationale Assemblée, stellen zij dat een lokaal waterbeheerprobleem inmiddels nationale gevolgen heeft voor de landbouw en de leefbaarheid. Volgens de parlementariërs speelt het pompstation te Uitkijk een cruciale rol in het reguleren van de waterstand in het Saramaccakanaal, wat direct van invloed is op de landbouwproductie in het district Saramacca. Zij benadrukken dat het probleem verder reikt dan techniek alleen en wijzen op structurele tekortkomingen in wetgeving en bestuur.

De brief stelt dat het ontbreken van een aangepaste Waterschapswet de effectiviteit van waterschappen belemmert. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor irrigatie en drainage in landbouwgebieden. Het gebrek aan duidelijke regelgeving werkt volgens de DNA-leden door in de rijstsector, met name in Nickerie, waar de productie onder druk staat.

Daarnaast kaarten Jarbandhan en Raghoenandan een gebrek aan samenwerking tussen ministeries aan. Zo valt het beheer van sluizen onder het ministerie van Openbare Werken, terwijl sluiswachters onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Grondbeleid (ROGB) ressorteren. Deze verdeling van verantwoordelijkheden leidt volgens hen tot inefficiëntie en gebrekkige coördinatie. De situatie wordt verder bemoeilijkt door aanhoudende stakingen binnen ROGB, waardoor essentiële werkzaamheden stil komen te liggen. De parlementariërs doen in hun schrijven vier concrete voorstellen. Zij pleiten voor het opstellen van een nieuwe Waterschapswet, de oprichting van een interministeriële werkgroep, het koppelen van hervormingen aan een herstelplan voor de rijstsector in Nickerie en het ontwikkelen van beleid om de impact van stakingen op vitale diensten te beperken. Volgens Jarbandhan en Raghoenandan is de situatie rond het pompstation te Uitkijk een symptoom van bredere institutionele problemen. Zij roepen de president op om met structurele maatregelen te komen die moeten bijdragen aan duur-zame landbouwontwikkeling en voedselzekerheid in Suriname.