‘Heel wat luchtverkeersleiders zijn richting Guyana vertrokken’

De recente verstoringen in het luchtverkeer op de Johan Adolf Pengel Luchthaven hebben volgens een luchtverkeersleider, opnieuw zichtbaar gemaakt, hoe kwetsbaar het systeem is onder druk van personeelsproblemen, verouderde regelingen en structurele onderbezetting.

In een gesprek met de redactie van Dagblad De West, wijst de luchtverkeersleider, die anoniem wenst te blijven, erop dat de problemen niet los te zien zijn van een bredere regionale ontwikkeling. Hij verwijst naar de olieboom in buurland Guyana, die volgens hem, al in 2023 op gang kwam en waarbij luchtvaartmaatschappijen actief expertise aantrokken. “Heel wat luchtverkeersleiders zijn toen vertrokken richting Guyana”, stelt hij. Hij verwacht dat met de verdere ontwikkeling van de oliesector in 2028, opnieuw druk zal ontstaan op het personeelsbestand in Suriname. Volgens hem is het vooruitzicht dat luchtverkeersleiders elders in de regio betere arbeidsvoorwaarden en vergoedingen krijgen, een reëel risico voor de lokale luchtvaartdienst. In Suriname blijven medewerkers volgens hem, werken onder omstandigheden die niet altijd in verhouding staan tot de verantwoordelijkheden. Daarbij wijst hij op vergoedingen voor vervoer die beperkt zijn en onvoldoende meebewegen met stijgende kosten.

De luchtverkeersleider stelt dat het beroep in de praktijk zwaar onder druk staat. Hij omschrijft de situatie als een combinatie van hoge werkdruk, beperkte waardering en onvoldoende compensatie. Ook zou een aanzienlijk deel van het personeel niet beschikken over een geldig brevet, wat volgens hem, extra druk legt op de operationele capaciteit van de luchtvaartdienst. De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van certificeringen ligt volgens hem bij de luchtvaartdienst, maar de uitvoering zou vertraging oplopen. “Ze zijn ermee bezig, maar het neemt tijd”, zegt hij.

Daarnaast wijst hij op de gevolgen van werkdruk voor de gezondheid van personeel. Zo zou een collega vanwege hoge bloeddruk, tijdelijk niet inzetbaar zijn. Dat zorgt volgens hem voor extra druk op de bezetting, omdat uitval direct gevolgen heeft voor de operationele continuïteit. De luchtverkeersleider benadrukt dat de publieke perceptie vaak beperkt is tot het aantal dagelijkse vluchten, terwijl de realiteit complexer is. Op Zanderij worden volgens hem, dagelijks aanzienlijk meer vliegbewegingen verwerkt dan algemeen wordt aangenomen. “Het gaat niet alleen om enkele vluchten per dag, maar om een veelvoud aan bewegingen die allemaal gecoördineerd en vastgelegd moeten worden”, stelt hij. Elke vluchtbeweging, coördinatie en planning moeten volgens hem, nauwkeurig worden geregistreerd en gevolgd. Dat maakt de rol van luchtverkeersleiding cruciaal voor de veiligheid en orde in het luchtruim. Volgens de luchtverkeersleider worden incidenten en verstoringen vaak pas zichtbaar, wanneer het systeem al onder druk staat.

Hij verwijst naar internationale voorbeelden om aan te geven dat luchtvaartveiligheid altijd afhankelijk is van voldoende bezetting en goed functionerende systemen. De sector blijft volgens hem echter kampen met structurele uitdagingen, waarbij onderbezetting en arbeidsvoorwaarden centrale knelpunten blijven. Daarmee blijft de luchtvaartdienst volgens hem kwetsbaar in een periode waarin het luchtverkeer en de economische verwachtingen in de regio juist toenemen.