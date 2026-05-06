Karg wijst op CRFM-rapport en rol visserscollectief

De actuele discussie rond de Surinaamse visgronden en de aanwezigheid van buitenlandse vissers vraagt volgens Udo Karg, voorzitter van de Suriname Seafood Associatie (SSA), om een bredere en zorgvuldige benadering. Hij benadrukt dat meerdere partijen bij het vraagstuk betrokken moeten worden, om tot een volledig beeld te komen. Karg geeft aan dat het van belang is, ook het Visserscollectief te betrekken bij de berichtgeving, aangezien deze groep eerder een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tegengaan van activiteiten van buitenlandse vissers, waaronder Chinese boten. Volgens hem kan het collectief waardevolle inzichten bieden vanuit de praktijk op zee. Daarnaast acht hij het noodzakelijk, dat er een officiële reactie komt vanwege het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij over de huidige status van de visgronden, zowel aan Surinaamse als aan de Guyanese zijde.

Duidelijkheid hierover is volgens hem essentieel, mede gezien de aanhoudende berichten over grensoverschrijdende visserijactiviteiten. Verder verwijst Karg naar een rapport van het Caribbean Regional Fisheries Mechanism dat vorig jaar is uitgebracht, waarin de situatie van de visserij in de regio, uitgebreid is geanalyseerd. Het ministerie heeft volgens hem een belangrijke bijdrage geleverd aan dit rapport, dat onder meer ingaat op het beheer van visbestanden en de druk op maritieme hulpbronnen. Tegelijkertijd plaatst Karg de actuele ontwikkelingen in een bredere context van bestuurlijke zorgpunten binnen de sector. Hij benadrukt dat instituties die van cruciaal belang zijn voor de visserij, zoals het Viskeuringsinstituut (VKI), onafhankelijk en professioneel moeten blijven functioneren. Volgens hem kan het zonder onderbouwd bewijs in twijfel trekken van dergelijke instituten, het vertrouwen in de sector en de internationale positie van Suriname schaden. De SSA-voorzitter onderstreept dat het verkrijgen van feitelijke informatie, transparantie en het toepassen van hoor en wederhoor noodzakelijk zijn om tot evenwichtige en betrouwbare berichtgeving te komen. Alleen op basis van feiten en zorgvuldig onderzoek, kan volgens hem worden gewaarborgd dat zowel de visgronden als de bredere visserijsector, duurzaam en stabiel blijven functioneren. Belanghebbenden binnen de visserijsector hebben tijdens een persmoment scherpe kritiek geuit op recente ontwikkelingen rond het Viskeuringsinstituut (VKI) en eist dat de naam van de directeur publiekelijk wordt gezuiverd, indien geen bewijs wordt geleverd inzake de geuite beschuldigingen.

Volgens Tania Lieuw A Soe, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs, gaat het niet om meningen maar om “een zorgvuldig opgebouwd geheel van feiten, procedures en verantwoordelijkheden”. Zij benadrukte dat beschuldigingen van misstanden alleen stand kunnen houden, als deze verifieerbaar, controleerbaar en onafhankelijk toetsbaar zijn. “Indien dat bewijs er niet is, eisen wij volledige en publieke zuivering van de naam van de directeur,” aldus Lieuw A Soe.

Zij stelde dat de kwestie verder reikt dan één persoon en raakt aan integriteit, goed bestuur en de toekomst van de sector. Het VKI wordt binnen de sector beschouwd als een essentieel instituut voor de exportpositie van Suriname, met name richting internationale markten. Volgens de sprekers is het VKI van cruciaal belang voor duizenden gezinnen die afhankelijk zijn van de visserijsector. Zij waarschuwen dat aantasting van het instituut directe gevolgen kan hebben voor de export en daarmee voor de economische stabiliteit van Suriname. Belanghebbenden in de visserijsector roepen daarom op tot transparantie, toepassing van hoor en wederhoor en een onafhankelijk onderzoek, zodat de feiten duidelijk worden en het vertrouwen in het instituut behouden blijft. "De redactie heeft het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij om een reactie gevraagd; deze werd ten tijde van publicatie nog niet ontvangen."