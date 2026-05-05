Suriname zakt van plaats 32 naar 34 op World Press Freedom Index

Suriname staat dit jaar op plaats 34 in de World Press Freedom Index van Reporters Without Borders (RSF, Reporters sans Frontiëres). Daarmee behoort Suriname nog steeds tot de landen met relatief veel persvrijheid, maar de positie laat wel een lichte terugval zien ten opzichte van voorgaande jaren. Suriname ging eerder van plaats 28 naar 32 en nu naar plaats 34, wat wijst op een geleidelijke, maar merkbare daling in de rangschikking. De index van de RSF vergelijkt 180 landen wereldwijd.

In Suriname blijft het medialandschap in vergelijking met veel landen in de regio relatief open, maar niet zonder spanningen. Journalisten geven aan, dat kritische berichtgeving over politiek en bestuur, soms gepaard gaat met druk of juridische stappen. Vooral in dossiers rond macht en corruptie blijft de relatie tussen media en gezag een gevoelig punt, wat het debat over persvrijheid regelmatig opnieuw aanwakkert.

Trinidad en Tobago staat op plaats 19 en behoort tot de best scorende landen in het Caribisch gebied. Guyana daarentegen, staat op plaats 73. Het land heeft volgens de RFS, te kampen met politieke beïnvloeding en druk op de onafhankelijke media, vooral in verkiezingstijden. De bredere regio laat een gemengd beeld zien. In Jamaica en vooral Haïti, is de situatie zeer zorgwekkend door geweld en ernstige veiligheidsrisico’s voor journalisten. Dat contrasteert met landen waar de institutionele bescherming beter is, maar waar economische en politieke belangen alsnog invloed kunnen hebben op de media.

Volgens de RSF wordt de wereldwijde daling in persvrijheid veroorzaakt door een combinatie van politieke en economische druk, juridische beperkingen en in sommige gevallen, directe criminalisering van hun werk. In meer dan 60 procent van de landen worden journalisten op uiteenlopende manieren beperkt in hun werk. Voor Suriname geldt dat de positie in de index nog steeds relatief gunstig is, maar de lichte daling onderstreept dat persvrijheid geen vanzelfsprekendheid is. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, worden gezien als een signaal dat blijvende aandacht nodig is voor de bescherming van onafhankelijke journalistiek in ons land.