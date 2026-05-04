SUMUN 2026 sluit af met sterke jeugddebatten over mensenrechten en AI

De Rotary Club van Paramaribo heeft op zaterdag 2 mei, de laatste week van het Suriname Model United Nations (SUMUN) afgesloten. Het evenement, dat jongeren tussen 16 en 22 jaar voorbereidt op internationale diplomatie, vond plaats met een openingsceremonie in het nieuwe DNA-gebouw in Paramaribo.

De ceremonie werd bijgewoond door verschillende hoogwaardigheidsbekleders, onder wie Melvin Bouva, Patrick Brunnings, de Franse ambassadeur Nicolas de Lacoste en de Argentijnse ambassadeur Emiliano Gabriel Waiselfisz.

SUMUN brengt studenten samen om gedurende meerdere weken te trainen in leiderschap, communicatie en onderzoeksvaardigheden, waarna zij landen vertegenwoordigen in gesimuleerde VN-debatten. In totaal namen meer dan 45 jongeren deel aan het programma.

Het thema van dit jaar was: ‘Mensenrechten in het Tijdperk van Kunstmatige Intelligentie’. In zijn toespraak benadrukte minister Bouva het belang van jongeren in mondiale besluitvorming en wees hij op de noodzaak van ethische richtlijnen rond technologie en internationale samenwerking.

Ook Rotary-president Anand Gajapersad en SUMUN-voorzitter Ravi Patandin, onderstreepten het belang van jeugdparticipatie. Gajapersad vergeleek diversiteit binnen de groep met een bos waarin elke boom bijdraagt aan een sterk geheel, terwijl Patandin jongeren omschreef als “katalysatoren voor verandering”, die dialoog centraal stellen in het streven naar vrede.

Tijdens de simulaties debatteerden de deelnemers over actuele mondiale vraagstukken en oefenden zij in diplomatieke onderhandelingen. Volgens de organisatie toonden de jongeren daarbij sterke analytische en communicatieve vaardigheden.

Aan het einde van het programma werden prijzen uitgereikt voor de beste position papers, beste afgevaardigden en beste sprekers binnen zowel de Veiligheidsraad als de Algemene Vergadering.

De Rotary Club van Paramaribo sprak haar waardering uit voor alle deelnemers en riep de gemeenschap op om het initiatief te blijven ondersteunen als investering in toekomstige leiders.