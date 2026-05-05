Nieuwe luchtverbinding tussen Guyana en Suriname gelanceerd

Reizen tussen Guyana en Suriname wordt vanaf 1 mei 2026 sneller en directer met de introductie van een nieuwe luchtverbinding door MidasSur Aviation Charter Service in samenwerking met Jags Aviation. De zogenoemde ‘chartered scheduled flights’ verbinden de Eugene F. Correia International Airport (OGL) in Guyana rechtstreeks met de Eduard Alexander Gummels Airport in Paramaribo. De dienst wordt drie keer per week uitgevoerd: op maandag, woensdag en vrijdag.

Volgens de luchtvaartpartners moet de nieuwe verbinding vooral ondernemers en frequente reizigers beter bedienen door de reistijd aanzienlijk te verkorten. Doordat er wordt gevlogen op een kleinere stadsluchthaven in Paramaribo, hoeven passagiers niet via grotere internationale hubs te reizen, wat de totale reistijd verkort.

Het vluchtschema voorziet in een vertrek vanuit Guyana om 06.30 uur met aankomst in Paramaribo om 08.30 uur lokale tijd. De terugvlucht vertrekt om 09.00 uur vanuit Paramaribo naar Guyana. Het tijdsverschil tussen beide landen is daarbij verwerkt in de aankomsttijden.