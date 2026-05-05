In Amsterdam werd de eerste Jules Wijdenbosch-lezing gehouden en werd de Jules Wijdenbosch Foundation geproclameerd. Wijdenboschisten van het eerste uur, zoals Henk Goedschalk en Andy Rusland, commemoreerden hoeveel we wel of niet economisch van de langetermijnvisie op gebied van economie kunnen leren van hun gevallen boegbeeld. Assembleevoorzitter Adhin bracht de nodige aanvullende legitimiteit van staatswege. Met de minstens drie memoires die Wijdenbosch zelf neerpende over zijn tijd in het hoogste ambt, is er een knap staaltje presidentiële marketing en revisionistische historie rondom de vader van de Surinaamse hyperinflatie. Iemand die over 50 jaar bronnen en naslagwerken nagaat, zal van de hand van Bouterse, Venetiaan of Santokhi, geen memoires of autobiografieën aantreffen, terwijl elk van deze overledene staatshoofden, tenminste één democratisch verkozen en volledig afgeronde regeertermijn kunnen opeisen. Een voorrecht dat Wijdenbosch met goede redenen, niet gegund was.

De opvatting dat goede waar zichzelf prijst, heeft zich al tijdens de politieke loopbaan en levensloop van Venetiaan, onjuist getoond.

Vergelijk de levensstandaard in augustus 2000 met die van juli 2010 met die van juli 2020 en het is duidelijk, welk bestuur een voldoende verdient. Maar van de vredesakkoorden, tot het schrappen van nullen en van de opbouw en uitbouw van een mijnbouwindustrie met de gedachten van het eigene, zijn niet vanachter het presidentiële bureau van Venetiaan, inzichtelijk achtergelaten voor het nageslacht. En waar de VHP zorg gedragen heeft voor biografieën over Lachmon en zelfs Santokhi, hebben de hoge heren van Japin in al hun intellectueel redevoeren, zelfs geen pamflet over de loopbaan van Venetiaan weten voort te brengen, laat staan een biografie. Het verdient oplettendheid, waar de wijdenboschisten en de NDP mee bezig zijn. Zij bouwen een alternatieve werkelijkheid voor de jeugd om in te leven, waarin corruptie, politieke roofbouw en vriendjespolitiek vergeten en bedekt worden en hagiografie, de plek van geschiedschrijving in moet nemen.

Daarmee wordt de eigen schaamte bedekt en met veren van anderen gepronkt. Het is te merken in het dagelijks taalgebruik, waarin men ten onrechte Staatsolie zoals het er vandaag staat, in de kolom van de NDP, wil bijschrijven. Deze marketingstunts verdienen een tegengeluid, geworteld in waarheid.