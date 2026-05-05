Twee doden bij incident in Royal Hill: ‘Rosebel heeft geen explosieven gebruikt’

De leiding van Rosebel Gold Mines (RGM) ontkent dat er zondagochtend explosieven zijn gebruikt in het mijngebied Royal Hill, waar twee illegale goudzoekers om het leven zijn gekomen. Volgens Community Relations Manager Jerry Finisie, vindt het gebruik van springstoffen uitsluitend overdag plaats en niet in de vroege ochtenduren. De verklaring volgt op berichtgeving dat explosieven mogelijk een rol hebben gespeeld bij het incident. Finisie zei dat deze informatie onjuist is. “Dit incident vond plaats rond vijf uur in de ochtend, en op dat tijdstip vinden er geen explosieactiviteiten plaats”, aldus Finisie.

Uit voorlopige informatie is gebleken dat de twee slachtoffers zwaargewond raakten toen zij probeerden te vluchten voor een Taskforce, bestaande uit politie en militairen, die optrad tegen illegale activiteiten in het gebied. De mannen zouden van een aanzienlijke hoogte zijn gevallen vanaf de zogenoemde ‘benches’ in de mijn.

Eén van hen overleed ter plaatse, terwijl de andere na medische behandeling later in het ziekenhuis in Paramaribo bezweek aan zijn verwondingen. Het medisch team van het bedrijf was snel ter plaatse en verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer werd gestabiliseerd en overgebracht.

Finisie zei dat dergelijke incidenten vaker voorkomen, maar niet altijd de samenleving bereiken. “De gevallen die de samenleving halen, zijn meestal die waarbij iemand het leven verliest”, aldus Finisie.

Na het incident zijn de spanningen in en rond het mijngebied toegenomen. Naar schatting hebben zich ongeveer honderd personen verzameld, vermoedelijk met de intentie om de illegale goudwinning voort te zetten.

De politie is met een aanzienlijke troepenmacht aanwezig en wordt ondersteund door militairen, om de orde te handhaven. Gespecialiseerde eenheden staan stand-by voor het geval de situatie verder escaleert.

Volgens Finisie werd de situatie bemoeilijkt doordat omstanders aanvankelijk agressief reageerden toen de politie hulp wilde bieden. Pas na tussenkomst van het traditioneel gezag uit Nieuw Koffiekamp, kreeg de politie toegang tot de locatie, waar het tweede slachtoffer werd aangetroffen.

Finisie benadrukte dat het incident voorkomen had kunnen worden. Hij pleit voor een gezamenlijke aanpak waarbij alle betrokken partijen zoeken naar duurzame oplossingen, met name op het gebied van alternatieve werkgelegenheid voor illegale goudzoekers. “Als we samen met alle actoren aan tafel gaan en kijken hoe we deze groep kunnen helpen aan andere inkomstenbronnen, dan kunnen we dit soort situaties voorkomen”, aldus Finisie.

Namens de directie van Rosebel Gold Mines sprak Finisie zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de slachtoffers. “Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke periode.”