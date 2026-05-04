Guyana verzoekt ICJ claim Venezuela op Essequibo af te wijzen

Guyana heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) verzocht, vast te stellen dat Venezuela geen rechtmatige aanspraak heeft op het olierijke gebied rond de Essequiborivier. De kwestie staat centraal tijdens hoorzittingen die deze week plaatsvinden in Den Haag, Nederland.

Minister van Buitenlandse Zaken Hugh Hilton Todd, stelde bij aanvang van de zittingen, dat de territoriale claim van Venezuela een bedreiging vormt voor de vrede, veiligheid en ontwikkeling van Guyana. Volgens hem heeft het conflict, dat teruggaat tot de koloniale periode, het land langdurig geremd in zijn ontwikkeling.

Het geschil draait om een gebied van circa 160.000 vierkante kilometer, dat grotendeels uit jungle bestaat en meer dan 70 procent van het grondgebied van Guyana beslaat. Naast het landgebied speelt ook een offshore-zone een rol, waar de afgelopen jaren aanzienlijke olie- en gasvondsten zijn gedaan.

Guyana bracht de zaak in 2018 voor het ICJ, het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties voor geschillen tussen staten. Het land vraagt het Hof om bevestiging van een arbitraal vonnis uit 1899, waarin de grens werd vastgesteld en het gebied werd toegewezen aan het toenmalige Brits-Guyana. De huidige hoorzittingen markeren een belangrijke fase in het langdurige grensconflict tussen beide Zuid-Amerikaanse landen. Een definitieve uitspraak van het ICJ wordt in de komende maanden verwacht.