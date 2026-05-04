Sampi: ‘Ongeveer tachtig zorgverleners staan op vertrek’

ABOP-parlementariër Edgar Sampi heeft in De Nationale Assemblee, opnieuw aandacht gevraagd voor de toenemende uitstroom van zorgpersoneel. ‘’Momenteel staan circa tachtig zorgverleners op het punt het land te verlaten’’, aldus Sampi. Hij richtte zich tot de minister van Volksgezondheid, en complimenteerde hem voor het gevoerde beleid, maar benadrukte dat de zogenoemde ‘brain drain’, een van de grootste knelpunten blijft binnen de zorgsector.

“Het wegtrekken van onze zorgverleners is een van de meest zware problemen waarmee de zorg te kampen heeft”, stelde Sampi.

Hij zei informatie te hebben dat tientallen professionals, gesprekken voeren om in het buitenland aan de slag te gaan. Sampi uitte ook zijn zorgen over het beleid, waarbij buitenlandse zorgverleners worden aangetrokken. Volgens hem zouden onder meer krachten uit de Filipijnen worden ingezet, die vervolgens een hoger salaris ontvangen dan lokaal personeel. Sampi stelde dat dit demotiverend kan werken voor Surinaamse zorgverleners. Hij vroeg de minister om duidelijkheid te geven over deze constructie en de verschillen in beloning.

Daarnaast drong Sampi aan op een concreet plan van de regering om het vertrek van zorgpersoneel tegen te gaan. Hij verwees daarbij naar eerdere uitspraken van de minister dat de zorgsector onder druk staat. In dat kader vroeg hij ook aandacht voor ondersteunende maatregelen, zoals woningbouwprojecten. Hij wilde weten in hoeverre zorgverleners daarin worden meegenomen om hun positie te versterken en hen te behouden voor het land.

De kwestie van personeelsverloop speelt al langer binnen de gezondheidszorg. Volgens Sampi onderstreept het mogelijke vertrek van tientallen zorgverleners, de urgentie van het probleem.