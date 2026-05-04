Consumentenprijzen in maart met 0,4% gestegen

De consumentenprijzen in Suriname zijn in maart 2026, opnieuw gestegen. Volgens de voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), nam de inflatie op maandbasis met 0,4 procent toe ten opzichte van februari. Op jaarbasis komt de inflatie uit op 10,8 procent. Hoewel de maandelijkse stijging relatief beperkt is, blijft de prijsdruk voor huishoudens aanzienlijk. De cijfers tonen aan, dat het gemiddelde prijsniveau nog steeds duidelijk hoger ligt dan een jaar geleden.

Uit het rapport blijkt dat individuele prijzen in maart sterk uiteenlopen, sommige producten werden tot 46 procent goedkoper, terwijl andere sterk in prijs stegen. Over een langere periode, van april 2024 tot en met maart 2026, varieerden prijsveranderingen zelfs tussen een daling van 67 procent en een stijging van 600 procent. Dit onderstreept dat de ervaren inflatie per huishouden sterk kan verschillen, afhankelijk van het consumptiepatroon.

Binnen de verschillende bestedingscategorieën blijven vooral voeding en huisvesting zwaar wegen. Deze groepen hebben een groot aandeel in het zogeheten ‘mandje’ van goederen en diensten, waarop de consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd. Zo laten onderliggende cijfers zien dat onder meer groenten en fruit, vlees en zuivelproducten op jaarbasis aanzienlijk duurder zijn geworden. Ook de kosten voor huisvesting en nutsvoorzieningen blijven stijgen, wat direct doorwerkt in de maandelijkse uitgaven van huishoudens. Er is ook sprake van een sterke prijsstijging binnen de gezondheidszorg. De kosten voor medische en paramedische diensten zijn in een jaar tijd, uitzonderlijk hard gestegen, wat extra druk legt op de betaalbaarheid van zorg.

Het ABS benadrukt dat het inflatiecijfer een gewogen gemiddelde is. Daardoor kan het afwijken van wat consumenten in de praktijk ervaren. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de inflatie in Suriname in de afgelopen jaren wel is afgenomen ten opzichte van de piekjaren 2021–2023, toen prijsstijgingen boven de 50 procent lagen. De volgende publicatie over de consumentenprijsindex, met daarin de cijfers over april 2026, staat gepland voor 22 mei 2026.

De Consumenten Prijs Index (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden. Er zitten 316 items in het CPI-pakket van Suriname. De prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. In de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini worden er geen opnames gedaan. In Paramaribo en Wanica bedroeg de inflatie op jaarbasis 12,1 procent, iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

(Bronnen: ABS, https://statistics-suriname.org/wp-content/uploads/2026/04/CPI-0326-SEC.pdf)