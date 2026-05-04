President eist ontslag onafhankelijke Raadsleden Self Reliance

De Raad van Commissarissen (RvC) van Self Reliance bestaat op dit moment uit vier onafhankelijke leden en twee leden die wel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Staat Suriname zijn benoemd, maar nog niet beschikken over goedkeuring van de toezichthouder van het verzekeringswezen, de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Desondanks heeft de president van de Republiek Suriname, Jennifer Simons, in een brief d.d. 21 april 2026 aangegeven het ontslag c.q. terugtreden van de vier onafhankelijke leden van de RvC te willen agenderen, vanwege verlies van vertrouwen bij de aandeelhouder, de Republiek Suriname. De reden voor het verlies van vertrouwen ligt in twee brieven, respectievelijk d.d. 1 april 2026 en 14 april 2026. Het betreft brieven waarin de president-commissaris van Self Reliance de ontvangst bevestigt van een verzoek van de president om een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen en aangeeft hierover te zullen beraadslagen.

Het betreft de volgende leden:

De heer Albert Jubithana

De heer Antoon Karg

De heer Anvit Ramlakhan

De heer Shyamal Bishoen

De betrokken commissarissen, in toezichtstermen de niet-goedgekeurde leden, die thans nog goedkeuring van de toezichthouder afwachten, zijn Andy Rusland en Sherida Mormon. Eerder dit jaar rapporteerde Self Reliance over het boekjaar 2023, een nettowinst van SRD229.415.246,- waarbij dividend van SRD 11,60 per aandeel werd uitgekeerd. Daarnaast werd een positief vooruitzicht uitgesproken voor het boekjaar 2024.