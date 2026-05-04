Goedschalk krijgt onduidelijke reacties van LVV-minister over mennonieten

John Goedschalk, adviseur van de president, zegt dat hij geen onbeperkte toegang heeft tot ministers, en spreekt van een gebrekkige informatievoorziening rondom de komst van de mennonieten naar Suriname. Dat verklaarde hij in een interview met ABC Nieuws.

Volgens Goedschalk stuit hij bij het opvragen van informatie, op ontwijkende antwoorden, met name vanwege het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hij zei dat LVV-minister Mike Noersalim ontkent, directe gesprekken te voeren met de mennonieten, maar tegelijkertijd aangeeft, wel contact te hebben met het bedrijf Braganza, dat mogelijk betrokken is bij het faciliteren van hun komst. “Daarmee wordt de ketenverantwoordelijkheid ontweken”, aldus Goedschalk.

Hij zei dat hij hierdoor geen volledig inzicht krijgt in de situatie. “Ik kan u zeggen als adviseur, dat ik echt geen onbeperkte toegang heb tot de ministers. Ik heb vaker vragen gesteld, maar ik kreeg ontwijkende antwoorden”, aldus Goedschalk. Hij benadrukte dat president Jennifer Simons op de hoogte is van zijn standpunten, maar dat hij geen inzage heeft op de afwegingen die worden gemaakt, om al dan niet in te grijpen.

Goedschalk uitte zijn kritiek op het uitblijven van concrete actie. Volgens hem is er voldoende informatie beschikbaar over de activiteiten van de mennonieten.

Zo zegt hij dat hij coördinaten van locaties, waar zij actief zouden zijn, reeds heeft gedeeld met de Nationale Veiligheidsdiensten, de president en betrokken ministers. “De vraag is niet waar ze zijn, dat is bekend. De vraag is waarom er niet wordt gehandeld”, aldus Goedschalk.

Hij verwees ook naar recente beelden en documentaires waarin ontbossing in onder meer West-Suriname en het gebied Apoera, zou zijn vastgelegd. Volgens Goedschalk, opereren de mennonieten via tussenpersonen en constructies, zoals samenwerking met lokale actoren en gebruikmakend van bestaande landbouwgronden.

Volgens hem is het uiteindelijke doel, het stichten van een kolonie. “Ze werken via verschillende constructies, maar uiteindelijk komen ze samen. Dat is hun doel”, aldus Goedschalk.

Hij zei dat er duidelijke voorwaarden moeten gelden. Indien de groep in Suriname wil blijven, moeten zij zich houden aan de nationale wet- en regelgeving. “Iedereen in Suriname moet zich houden aan de wetten en verdragen. Kinderen moeten naar school en vrouwen moeten met respect worden behandeld”, zegt hij.

Goedschalk is uitgesproken over zijn standpunt als dat niet gebeurt: “Er is zoveel bewijs. Ik zou niet weten waar we nog op moeten wachten, deze mensen het land uit te zetten.”