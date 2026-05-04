Powl Ameerali scoort met ‘Lobi Kon Fiti’

Powl Ameerali scoort opnieuw een grote hit met zijn nieuwste single: ‘Lobi Kon Fiti’. Tot zijn eigen verrassing groeit het nummer uit tot een publieksfavoriet.

“Wauw!! Wat een mooie journey is dit weer met Lobi Kon Fiti! Van de vele hartverwarmende reacties, nummer 1-noteringen op verschillende Surinaamse radiostations zoals LIM FM SU, Radio 10 en Magic FM, en ook nog nummer 1 op de Nationale Top 40 Suriname!”, deelt hij enthousiast op Facebook.

De officiële videoclip van ‘Lobi Kon Fiti’ verscheen op 11 februari, vlak voor Valentijnsdag, en Ameraali wist daarmee perfect in te spelen op de romantische sfeer van die periode.

Ameerali is al decennialang een vaste waarde in de Surinaamse muziekwereld. Hij maakte zijn nationale debuut in 1982 tijdens de eerste editie van Suriname Popular Songfestival (Suripop) met de winnende compositie Gi Yu Wawan. Hoewel hij in meerdere talen zingt, kiest hij er bewust voor om vaak in het Sranantongo te zingen, met als doel de waardering voor de eigen taal en cultuur te versterken.

Ook eerdere successen onderstrepen zijn impact. Zo vertolkte hij tijdens Suripop V, ‘Ef A Kan’ en ‘Brasa Mi’ (een duet met Silvy Singoredjo), die respectievelijk de eerste en tweede plaats behaalden. Deze songs waren afkomstig van het schrijversduo Erik Refos en Siegfried Gerling en werden gearrangeerd door Juan Navia.