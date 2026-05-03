HET RESULTAAT VAN ANTIVAXXERS

De 24ste Vaccination Week in the Americas 2026 is reeds achter de rug en de boodschap van de Pan American Health , was duidelijker dan ooit: vaccinatie werkt, maar alleen als ze breed en consequent wordt toegepast. Want terwijl de regio decennialang vooruitgang boekte in de strijd tegen vaccineerbare ziekten, laten recente uitbraken zien, hoe snel die winst kan verdampen wanneer de vaccinatiegraad daalt.

Mazelen, een ziekte die nochtans vermijdbaar is met een eenvoudig vaccin, is opnieuw in opmars. In de Verenigde Staten werden in 2025 meer dan 2.200 gevallen geregistreerd en in de eerste maanden van 2026, al ruim 1.600. Canada verloor zijn status als mazelenvrij land en ook in Mexico werden duizenden besmettingen gemeld. Het zijn geen geïsoleerde cijfers, maar signalen van een bredere trend: de terugkeer van ziekten die ooit onder controle leken.

Wat deze ontwikkeling extra zorgwekkend maakt, is de hoge besmettelijkheid van mazelen. Eén besmet persoon kan gemiddeld twaalf tot achttien anderen infecteren. Dat maakt de ziekte explosief in gemeenschappen waar de vaccinatiegraad onvoldoende is. In 2024 stierven wereldwijd naar schatting 95.000 mensen aan mazelen, vooral in landen waar toegang tot zorg of vaccinatie beperkt is.

De symptomen beginnen vaak onschuldig met koorts, hoest en rode ogen, maar kunnen snel escaleren naar ernstige complicaties zoals longontsteking of hersenontsteking. Vooral baby’s, ouderen en zwangere vrouwen lopen een verhoogd risico. De idee dat mazelen een kinderziekte zonder grote gevolgen zou zijn, wordt door de cijfers genadeloos weersproken.

Ook in Europa is de waarschuwing niet genegeerd gebleven. In 2024 werden meer dan 127.000 mazelengevallen en bijna 300.000 kinkhoestinfecties geregistreerd binnen de Europese regio van de World Health Organization en partners zoals UNICEF. Ondanks sterke gezondheidszorgsystemen blijft de kwetsbaarheid bestaan, zodra de vaccinatiegraad daalt.

Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot: volksgezondheid is geen statisch systeem, en functioneert alleen zolang collectieve bescherming intact blijft. Zodra twijfel, desinformatie of wantrouwen in vaccins toeneemt, ontstaan er gaten in die bescherming. En precies daar grijpen ziekten als mazelen hun kans. De term ‘antivaxxers’ wordt vaak emotioneel geladen gebruikt, maar de gevolgen van vaccinatieweigering of –twijfel, zijn zeer concreet. Het gaat niet alleen om individuele keuzes, maar om collectieve risico’s.

Wie zich niet laat vaccineren, draagt niet alleen een persoonlijk risico, maar vergroot ook de kans op uitbraken in de samenleving, vooral onder kwetsbare groepen die niet gevaccineerd kunnen worden. De Vaccination Week in the Americas was daarom niet alleen een bewustmakingscampagne, maar een noodzakelijke herbevestiging van een basisprincipe in de volksgezondheid: preventie werkt, maar alleen als ze gedeeld wordt. De PAHO benadrukt dat zonder consistente vaccinatiegraad, decennia van gezondheidswinst, in korte tijd kunnen worden teruggedraaid.