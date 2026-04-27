LEIDERSCHAPSCRISIS IN SURINAME

Simons wil een ethische code, maar accepteert dat mensen die daarvoor de kwalificaties missen, soms zelfs mensen met een crimineel verleden, in hoge posities worden benoemd omdat ze NDP’ers zijn Zij is politiek zwak, omdat ze slechts de formele leiding heeft over de NDP. Rusland is een zwakke vicepresident, want de NPS zit in een dieptepunt en kan geen vuist maken. Het land wordt geregeerd, maar niet bestuurd. De regering heeft niets te melden over de heikele vraagstukken betreffende de totale crisis waarin het land zit: goudsector, grondenrechten, herverdeling van inkomsten uit nationale hulpbronnen, vernietiging van het milieu, armoede, werkloosheid, drop-outs, ongelijkheid in de gezondheidszorg.

Hot issue

Leiderschap is een hot issue. In een groot deel van de politieke commentaren op sociale media, wordt leiderschap het grootste probleem van het land genoemd. Vele commentatoren focussen op personen en op persoonlijke kwaliteiten van leiders.

Ze verliezen daarbij soms uit het oog, dat leiderschap een groepsfunctie is, voortkomend uit de dynamiek van een groep die staat tegenover een probleem en zich organiseert om er iets aan te doen. De kwaliteit van de groep bepaalt de kwaliteit van de leiders, en de leiders bepalen de kwaliteit van de groep. Leiders kunnen het verschil uitmaken tussen succes en mislukking van een organisatie. Er zijn evenveel soorten leiders als sociale issues waarin zij optreden.

Specifieke kennis en vaardigheden zijn nodig voor verschillende situaties die om leiders vragen. Leiderschap is doelgericht en situationeel. Daarom moet leiderschap flexibel zijn en leiders moeten elkaar makkelijk kunnen aflossen, als blijkt dat de situatie vraagt om iemand met speciale capaciteiten.

Suriname heeft een leiderschapsprobleem. Niet omdat er geen geschikte mensen zijn, maar omdat de politieke partijen niet democratisch zijn en beheerst worden door klieken, een toestand die nogal eens gepaard gaat met voorzitters die niet deugen.

Leiderschapstrainingen

Enkele dagen geleden zag ik een advertentie voor een 3-daagse training in het Radisson Hotel in Paramaribo. Een ‘Boardroom training in principled leadership, inschrijfgeld euro 2500. Aan het eind krijgen de deelnemers een certificaat van ‘Toezichthouder’. Ik neem aan dat bedoeld wordt, het houden van toezicht op ethische codes. Het is natuurlijk niet slecht dat er leiderschapstrainingen zijn voor stafleden van bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat toezichthouders op de ethiek van het bedrijfsleven noodzakelijk zijn. Met name betreffende de ethiek van het milieu.

Hete dromen van oil and gas

Er is een hausse in de markt voor educatieve certificaten die wordt gevoed door dromen van oil and gas. Jonge Surinamers dromen van een goed betaalde baan in de olie-industrie en volgen gretig cursussen waarvan ze denken, dat die hun kansen vergroten. Ook al kost het SRD 100.000. Maar zullen ze met hun certificaten kunnen concurreren met mensen die een diploma van Neyenrode Business University in hun cv hebben? Nu al worden topposten bij de grotere bedrijven in Suriname, grotendeels bezet door mensen met een Nederlands paspoort.

Assuria Highrise

Afgelopen week was ik voor het eerst in de Assuria Highrise om formulieren op te halen. Lopend over het parkeerterrein vielen mij de looppaden op die naar het hoofdgebouw leiden. Ze hadden een in lengterichting golvend dak (Ik schat met een golflengte van10 meter), een voortzetting van de golfbeweging in de armaturen van het hoofdgebouw en het event center. Leuk, maar niet praktisch in dit regenklimaat. En moeilijk te onderhouden. Ik zag enkele eerste tekenen van achterstallig onderhoud op de parkeerplaats en de looppaden.

Verzakte straatstenen, verdorde sierplanten, spaties tussen de zinkplaten over de looppaden. Ja, we waren nog in Suriname. En toen ging de schuifdeur open en waren we in een andere wereld. Airco. Aanmelden bij de security. Niet meer manoeuvreren over een oneffen looppad, maar op een roltrap geruisloos naar de eerste verdieping, waar wij ons met ons bonnetje van de security aanmeldden. Ik werd ontvangen door een vriendelijke mevrouw die mij hoffelijk bracht naar een zithoek waar ik mocht gaan zitten in een comfortabele leunstoel. Dames op hoge hakken en modieuze sjaals over de schouder liepen af en aan, achtervolgd door jongemannen met baarden die dozen droegen. Alleen zachte gedempte geluiden. Een kraakhelder toilet. In de Assuria Highrise is er geen leiderschapsprobleem. Klanten en medewerkers gaan door het pseudo-sociaal proces van de techno-kapitalistische bureaucratie. Mensen zitten of staan rustig achter en voor de kassa’s begeleid door elektronische piepgeluiden. De muziek van de financiële zekerheid.

Leiderschapsproblemen

Het leiderschapsprobleem van Suriname manifesteert zich tegenover Assuria Highrise, aan de overkant van de Jagernath Lachmonstraat, in het volkswoningbouwproject Flora. Hangjongeren, drop-outs, drugshandel, alcoholisme, wateroverlast, pot holes, verkrotting, afval. Het tackelen van sociale problemen vraagt om een soort leiderschap dat niet geleerd kan worden op een cursus.

Dit leiderschap ontwikkelt zich, tenminste als de partijpolitiek of een andere externe macht het proces niet verstoort, spontaan in elke groep, organisatie of gemeenschap in confrontatie met een vitaal collectief probleem – vitaal in de zin van betrekking hebbend op een zaak van fysieke en culturele overleving. Dan komen er ineens mensen naar voren die door hun kennis van de zaak, door hun moreel gezag en goede naam, het vertrouwen en de actieve steun krijgen van de groep om leiding te geven aan een gezamenlijke actie.

Vervanging van slechte leiders

Leiderschap is een groepsfunctie en geen individuele verdienste. Goed leiderschap blijkt uit de inzet en de cohesie van de groepsleden. Belangrijk is dat groepen, en zeker politieke partijen, slechte leiders vervangen. Politiek leiderschap wordt door de meeste commentators gezien als het grootste probleem van Suriname.

De managementgoeroes en aanbieders van gecertificeerde managementopleidingen kunnen op dit punt niet veel voor ons doen. Het ligt aan de leden van politieke partijen om hun job te doen en uit hun midden, de juiste leiders te kiezen. Er is een leiderschapstekort, maar dat komt niet door een tekort aan geschikte mensen, maar door machthebbers die de natuurlijke ontwikkeling van leiderschap tegenwerken. Er is bogo bogo talent in de massa, maar het wordt niet gezien, niet geteld of gewoon genegeerd of zelfs weggepest.

Een kans voor de NPS

Binnenkort zal de NPS in de gelegenheid zijn om het leiderschapsprobleem in de partij op te lossen door interne verkiezingen. De partij is er onder het vijftien jaar durende voorzitterschap van Rusland, niet in geslaagd democratischer en opener te worden en nog minder een inspirerende visie voor de natie te projecteren.

Maar voordat de leden hun werk kunnen doen, moet er voorbereidend werk gedaan worden. Een gecertificeerde ledenlijst. Verandering van de statuten om individuele leden stemrecht te geven op het partijcongres. Het congresbestuur zou een overgangsbestuur kunnen aanstellen om binnen drie jaar of eerder, eerlijke verkiezingen te organiseren op basis van de nieuwe statuten. Het politiek huis voor de maatschappelijke coalitie van middenklasse, intelligentsia en georganiseerde arbeid kan hersteld worden. Suriname heeft een dergelijke politieke partij of bundeling nodig om te ontsnappen uit de houdgreep van grootkapitaal en politiek banditisme.

