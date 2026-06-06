WAAR BLIJFT DIE SLURF?

Al bijna tien jaar wordt de modernisering van de Johan Adolf Pengel International Airport aangekondigd in termen van vooruitgang, internationale standaarden en een betere passagierservaring. Maar achter die opeenvolgende beleidsverklaringen en projectnamen, schuilt een hardnekkige realiteit: de beloofde transformatie blijft grotendeels op papier bestaan. En het meest symbolische voorbeeld daarvan is de slurf die er maar niet komt. In 2017 werd met veel bombarie aangekondigd, dat de vertrekhal een facelift zou krijgen, inclusief een overdekte aanrijroute en een modernere passagiersflow. Het project werd gepresenteerd als een eerste fase richting een eigentijdse luchthaven. Binnen relatief korte tijd zou de infrastructuur merkbaar verbeteren en aansluiten op internationale veiligheids- en comfortnormen. De toon was die van een doorbraak.

Zeven jaar later, in 2024, werd opnieuw gewerkt aan renovatieplannen. De luchthaven moest worden geüpgraded, de capaciteit vergroot en de faciliteiten gemoderniseerd binnen het kader van Vision 2030. Ook toen werd de slurf opnieuw genoemd als onderdeel van toekomstige verbeteringen. Niet als concreet gerealiseerd onderdeel, maar als blijvend voornemen binnen een langer traject. In 2026 wordt opnieuw gesproken over versnelling, nieuwe terminals, internationale verbindingen en investeringsplannen. De luchthavenleiding benadrukt gefaseerde uitvoering en internationale ambities. Tegelijkertijd blijft de fysieke realiteit grotendeels onveranderd: verouderde faciliteiten, operationele druk en een passagierservaring die niet aansluit bij de herhaald uitgesproken ambitie om een regionale hub te worden. De slurf is in die context uitgegroeid tot meer dan een infrastructuurdetail. Het is een symbool geworden van uitgestelde uitvoering. Terwijl elders airbridges standaard zijn in moderne luchthavens, blijft de luchthaven functioneren met tijdelijke en beperkte oplossingen. De technische uitleg over bouwstructuren en noodzakelijke aanpassingen verandert niets aan het kernprobleem: een project dat al jaren in de planning zit, maar niet tot uitvoering komt.

Daarachter schuilt een breder patroon. Luchthavenmodernisering wordt telkens opnieuw gelanceerd via programma’s, fases en beleidsintenties, maar zonder zichtbare afronding of consistente doorontwikkeling. Elke nieuwe aankondiging lijkt voort te bouwen op de vorige, zonder dat eerdere beloften volledig zijn ingelost. Het resultaat is een opeenstapeling van plannen die de indruk van vooruitgang wekken, zonder dat de structurele doorbraak plaatsvindt. Die kloof tussen ambitie en uitvoering raakt direct aan de geloofwaardigheid van het beleid. Een internationale luchthaven is niet alleen een logistiek knooppunt, maar ook een visitekaartje van bestuurlijke capaciteit. Wanneer basisvoorzieningen jarenlang in de planningsfase blijven hangen, wordt die uitstraling onvermijdelijk aangetast.

Ondertussen blijft de reiziger geconfronteerd met een luchthaven die in ontwikkeling is volgens documenten, maar niet in beleving. De beloofde modernisering is zichtbaar in aankondigingen, niet in de dagelijkse praktijk. En daarin zit de kern van het probleem: niet het ontbreken van plannen, maar het uitblijven van uitvoering. De slurf is daarmee geen detail meer, maar een meetpunt voor een breder falen in consistent projectmanagement en infrastructuurrealisatie. Zolang de uitvoering achterblijft bij de herhaalde ambities, blijft de luchthaven gevangen in een cyclus van moderniseren zonder daadwerkelijk te veranderen. De slurf is al lange tijd nodig, en dat wordt steeds duidelijker. Kijk maar naar alle wateroverlast op de luchthaven in de afgelopen weken. Passagiers kunnen niet door het water naar het vliegtuig lopen en evenmin door het water naar de aankomsthal.