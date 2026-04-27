SLM schrapt Miami-route vanaf 1 mei 2026

Surinam Airways (SLM) heeft aangekondigd dat het, vanwege commerciële uitdagingen, wijzigingen aanbrengt in haar regionale vluchtschema. Met ingang van 1 mei 2026 worden de rechtstreekse vluchten tussen Paramaribo met tussenstop Curaçao naar Miami en vice versa, definitief stopgezet. De route Paramaribo–Georgetown–Miami blijft wel operationeel en wordt door de maatschappij voortgezet.

Volgens SLM blijven bestaande boekingen op de route Paramaribo–Miami geldig. Passagiers zullen worden omgeboekt op eerstvolgende beschikbare vluchten binnen het aangepaste schema. Reizigers ontvangen een gewijzigd reisschema via het reserveringssysteem. Indien dit nieuwe schema niet aansluit bij hun reisplannen, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun reisagent of met het callcenter van Surinam Airways.

Voor passagiers die een ticket hebben gekocht op de route Curaçao–Miami geldt dat omboeking niet mogelijk is. Zij komen in aanmerking voor restitutie. Dit kan worden aangevraagd via de reisagent of, indien rechtstreeks bij Surinam Airways geboekt, via het bijbehorende e-mailadres van de maatschappij. SLM geeft aan dat betrokken reizigers binnenkort een officiële annulering via het reserveringssysteem zullen ontvangen.