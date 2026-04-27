OP DE HELLING III: EEN LEEUW IN HET NAUW

Een werkneerlegging en vrijwel directe toegang tot de vice-president en president. Wat kan het tij zich politiek soms keren. Na meerdere keren het ontslag van bondsvoorzitter Hellings te hebben uitgelokt, zich in pagararook te hebben gehuld, krutu’s met zijn broer erbij te hebben georganiseerd en vonnissen ‘op de minuut’ los te hebben gewrikt voor eerherstel, was de Leeuw van de Noorderkerkstraat een klein jaartje geleden nog oppermachtig ten opzichte van de bond. Inmiddels zien wij, na brieven, een bestuurderseilandje en afgezegde persconferenties, een ingetogen Leo Brunswijk die niet meer triomfantelijk accountantsrapporten in de prullenbak werpt en niet langer doorbestuurt op de wijze die hem gelegen uitkomt. Met de machtige lijn van een minister die hem moest controleren, maar op zijn beurt door zijn broer werd ‘gecontroleerd’, hebben weinig EBS-directeuren met zoveel carte blanche huisgehouden bij het bedrijf. Tegelijkertijd heeft geen enkele directeur een cashflowtoename meegemaakt zoals Leo Brunswijk bij de EBS, als gevolg van drie onvoorspelbare factoren.

De eerste daarvan is de hyperinflatie, die Santokhi nooit echt heeft weten te beteugelen. De tweede is het sluitstuk van de subsidieafbouw en tariefstijgingen door toedoen van het IMF. De derde betreft de stijging van grondstoffen- en energieprijzen tijdens zijn periode. Het aantal huishoudens en het verbruik per huishouden neemt grif toe. Leo Brunswijk heeft over het grootste gedeelte van die periode geen jaarrekeningen opgeleverd. En het is een feit van algemene bekendheid dat onder zijn leiding inkomsten die vanwege het IMF-programma overgedragen hadden moeten worden aan de staat Suriname, stroperig traag – en soms helemaal niet – hun geplande bestemming op de werkrekening van Financiën bereikten. Bondsvoorzitter Hellings, die onverschrokken naar buiten bracht hoe lievelingetjes meer dan USD 1000 aan toelagen mochten genieten en hoe luxe directievoertuigen werden aangerukt, terwijl het gewone personeel verpauperde, heeft zich – ondanks persoonlijke dreigementen, publieke aanvallen op zijn karakter en bijval voor Brunswijk vanuit een rechterlijke macht die zich niet altijd van haar beste kant liet zien – vastberaden opgesteld. Brunswijk is op dit moment nog in functie, maar er wordt verantwoording afgedwongen.