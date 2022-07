Oude ID-kaarten binnenkort weer geldig voor een jaar

De minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) Bronto Somohardjo, heeft tegenover een lokaal medium gesteld, dat de oude ID-kaarten binnenkort weer geldig zullen zijn. Volgens de bewindsman is dit het resultaat van het tekort aan materiaal waarmede het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) te kampen heeft om de nieuwe E-ID kaarten te maken. Eerder werd vanwege het ministerie bekendgemaakt dat de oude ID-kaarten niet meer geldig waren en dat de houders van deze kaarten moesten bijbetalen, indien je je na 15 maart 2022 aanmeldde, voor de aanmaak van een nieuwe. Echter door de toeloop was het CBB snel door zijn voorraad heen, waardoor er nu een achterstand is ontstaan. Houders van oude ID-kaarten worden nu de dupe bij het willen doen van zaken.

Volgens de minister is er momenteel een initiatiefwet ingediend bij het parlement.

Deze wet moet ervoor zorgen, dat de oude ID-kaarten weer geldig worden verklaard voor een periode van een jaar. Binnen deze periode zal de voorraad worden ingevoerd. Somohardjo vertelde, dat de wet deze week of uiterlijk volgende week zal worden behandeld. Hierna zal er een officieel bericht volgen. De minister zegt wel dat het goed komt.

Inmiddels is er volgens Somohardjo meer materiaal besteld, maar het kan maanden duren alvorens het beschikbaar is om de E-ID’s weer aan te maken. ‘’We hebben daarom de initiatiefwet ingediend om de ID-kaarten Wet te herzien. Met die herziening zullen ook de oude ID-kaarten nog een jaar geldig zijn. We moesten oplossingen zoeken, want er zijn wat mankementen in de aanlevering van het materiaal‘’, aldus Somohardjo.