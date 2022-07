Bewakingsapparatuur nu vereist op Guyanese vissersboten in Suriname

De Guyanese vissers, die hun handel en wandel in Surinaamse wateren uitoefenen, worden volgens berichtgeving van de Guyanese media, verzocht om bewakingsapparatuur op hun vissersvaartuigen te installeren. Ook worden ze verzocht hun schepen in Suriname te laten, echter uiten ze hun bezorgdheid over de veiligheid van hun schepen.

De voorzitter van Guyana National Fishing Folk Organization, Parmeshwar Jainarine, zei deze week tegenover Guyana News Room, dat Surinamers vragen om een bewakingsapparaat van US-dollar 500 (GUY $ 100.000) op alle vissersboten, ongeacht de grootte, te installeren. ‘’En die boten moeten in Suriname blijven liggen. Ze nemen US-dollar 500 om het apparaat te installeren, dan moet je US-dollar 30 aan huur betalen. Al die kosten worden gedragen door de Guyanezen‘’, zei Jainarine.

Volgens Jainarine zijn de kosten van het apparaat niet zorgwekkend, maar de werkwijze die men wenst te hanteren. Jainarine legde uit, dat deze apparaten nu worden gebruikt als een hulpmiddel om te garanderen dat Guyanese vissersboten in Suriname blijven. ‘’En dit is een beweging waartegen de lokale vissers zijn‘’, aldus Jainarine. Het apparaat is een satellietbewakingssysteem dat voornamelijk wordt gebruikt om de locatie en beweging van het vaartuig waaraan het is bevestigd te bewaken. Het maakt gebruik van satelliet- en mobiele communicatie van zendontvangers aan boord die positierapporten verzenden met identificatie van het schip, tijd, datum en locatie, en deze worden in kaart gebracht en weergegeven op het computerscherm van de eindgebruiker.

‘’De Surinaamse huurders hebben geen boten, dus zeggen ze dat we de boten moeten nemen en parkeren in Suriname, zodat ze de Surinaamse autoriteiten, de vergunninghouders kunnen laten zien dat zij dat zijn, dus daarom willen ze dat de boten parkeren‘’, zegt Jainarine.

Volgens Jainarine zijn de lokale vissers bang dat hun schepen beschadigd kunnen raken of dat ermee geknoeid kan worden zonder beveiliging. Jainarine: ‘’In Suriname hebben ze nergens waar we onze boten veilig kunnen aanleggen. Meer dan 100 boten zouden vanuit Guyana moeten vertrekken en permanent in Suriname moeten liggen.‘’