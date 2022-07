Brunswijk: ‘Men heeft me verkeerd begrepen,100% voorstander van democratie’

Vicepresident en voorzitter van ABOP Ronnie Brunswijk, heeft de heisa ontstaan rondom zijn gedane uitspraken gisteren verduidelijkt. Brunswijk zei in een videoboodschap die hij via zijn Facebookpagina deelde, dat hij verkeerd is begrepen door de gemeenschap. Brunswijk zei recentelijk flink te zullen protesteren indien het kiesstelsel gewijzigd wordt. Echter zegt Brunswijk, dat zijn uitspraken verkeerd overgekomen zijn.

Volgens Brunswijk heeft hij hetgeen bij de mensen in het binnenland leeft, naar voren gebracht. ‘’Mensen hebben het gezien als een bedreiging naar de rechterlijke macht en een advocaat. Echter is dit niet zo. Ik heb slechts verwoord wat leeft bij een deel van de gemeenschap‘’, stelde Brunswijk.

De vicepresident vertelde, dat het binnenland zoveel zetels oplevert, omdat om de wetgever wil dat ook die mensen een stem hebben in het bestuur. ‘’Die mensen verdienen ook een plek in het recht en hebben recht, hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen.‘’ Het kiesstelsel kan volgens Brunswijk nog gewijzigd worden, maar dan is het zo, dat een deel van de binnenlandbewoners geen rechten meer hebben.

Het was volgens Brunswijk nimmer de bedoeling, de rechterlijke macht te bedreigen. Het kiesstelsel moet volgens Brunswijk zo gewijzigd worden, zodat een ieder voordelen daaraan heeft. ‘’Maar niet iets doorvoeren, dat apartheid tot gevolg zal hebben. Daarvoor moeten we waken.‘’Brunswijk zegt zelf voorstander van democratie te zijn, dus is het geenszins de bedoeling die in gevaar te brengen. ‘’Ik ben honderd procent voorstander van de democratie, omdat ik zelf daarvoor gevochten heb. Die zal ik nooit vertrappen. Niemand hoeft bang te zijn voor Brunswijk, ik weet precies hoe het hoort‘’, verduidelijkte hij.

Volgens hem is het deels nog steeds zo, dat personen voornamelijk jongeren uit het binnenland, niet evenveel rechten hebben als die in de stad. ‘’Op haast alle vlakken zijn deze mensen achtergesteld. Dus vandaar dat ik duidelijk de gevoelens van deze mensen verwoord hebt. Ik heb duidelijk gezegd, dat als ze daartegen zullen prosteren ze mijn ondersteuning zullen genieten. One man, one vote moet in alle lagen te merken zijn. Niet alleen wanneer de stemmen van die mensen nodig zijn‘’, aldus Brunswijk.