Naast Olie en Gas wil Staatsolie gezamenlijke bauxiet-aluminiumindustrie

Voor Staatsolie zijn er verschillende indicaties van activiteiten voor de komende jaren. “Tot nu toe zijn er vijf ontdekkingen met enorm potentieel. Dit jaar zullen er nog 5 exploratieputten met grote impact geboord worden door International Oil Companies (IOC’s) in het diepwatergebied, gericht op zeer grote prospects”, vertelde Annand Jagesar onlangs tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition (SEOGS). De voorspelling volgens Jagesar voor 2023 is, dat er nog minimaal 5 putten, plus start ontwikkelingsactiviteiten voor eerste ontwikkeling zullen zijn. Daarbij worden er per ontwikkeling 30-40 putten verwacht. De Staatsolie CEO stelt, dat Suriname jaren voorsprong heeft op exploratie, beoordeling en ontwikkeling en dat er injectieputten zullen worden voortgezet. Daarbij zijn aanzienlijke hoeveelheden onderzeese leidingen, jumpers enz. vereist.

Gasontwikkeling voor Suriname is zeer realistisch vanwege de overvloedige aanwezigheid die geassocieerd is met de laatste ontdekkingen.

Verder heeft de Staatsolie CEO aangehaald, dat er plannen zijn voor het wederom opzetten van een gezamenlijke bauxiet-aluminiumindustrie. Het eerste onderzoek is door consultants (voormalig Alcoa) onthuld. Het gebruik van 30% Tarakuli en 70% Bakhuis bauxiet zorgt voor een optimale Smelter Grade Alumina. Dit zullen bauxietreserves voor minimaal 50 jaar opleveren. Deze concept studie toont capaciteiten van Aluminaraffinaderij 1.600 ktpa, Aluminiumsmelter 800 ktpa, Bauxiet Bakhuis-mijn tot 3.000 ktpa, Bauxiet Tarakuli-mijn tot 1.300 ktpa en zal 500 MMSCFD-gas verbruiken.

100 jaar Bauxiet-verstand

Rudolf Elias, de voormalige CEO, had vorig jaar in een interview met De West kenbaar gemaakt, dat hij zich na zijn pensioen bij Staatsolie wilde inzetten om West-Suriname verder te ontwikkelen, met name het Bakhuisgebergte. Hij stelde, dat de jointventure van BHP Billiton en Alcoa, voortijdig is beëindigd, nadat de voormalige regering in 2008 de afspraken rondom het ontginnen van bauxiet in het Bakhuisgebergte, annuleerde. Vooralsnog was er door Billiton en Alcoa al USD 120 miljoen geïnvesteerd voor deze jointventure. Volgens Elias, hebben we hiervoor mensen nodig met 100 jaar Bauxiet-verstand. “Deze mensen moet je betrekken en we hebben in het bedrijfsleven een paar mensen met die kennis. Ik zelf heb jaren gezeten in de bauxietindustrie en ervoor gezorgd dat we Bakhuisgebied kunnen ontwikkelen. Ik ken Bakhuis van voor naar achteren en daarom zeg ik: my next dream is to develop Bakhuis”, zegt Elias. Het is volgens hem heel belangrijk, dat het ontwikkelen van het Bakhuisgebied goed wordt gedaan, waarbij rekening wordt gehouden met het behoud van de biodiversiteit in het gebied. ‘’Het ontginnen van het Bakhuisgebied is voor mij een roeping’’, zegt hij. De fondsen van aardgas offshore, kunnen ingezet worden als goedkope energie en daardoor kan, aldus Elias, de bauxietindustrie in Suriname weer opstarten.

Bakhuis

De reserves in het Bakhuisgebergte zijn enorm: bij een lage afkapgrens (32% winbare aluinaarde), en andere strikte mijncriteria, bedraagt de waarschijnlijke reserve (probable reserve) ca. 200 Mton gedroogd bauxiet ( Dikte-5 meter) in de arealen 10,8. 5.1 en 2 ( Reynolds- Grassalco, 1971-1975), welk cijfer 50-60% hoger kan liggen, omdat deze reserve is gebaseerd op een accuraat, doch wijdmazig boornet, variërend van 100 bij 100 tot 200 bij 200 m (een uitzondering is areaal 10-1 met 50 bij 50 meter). De Joint Commission houdt dan ook 300 Mton aan, welk cijfer zeer reëel is. In de arealen 4,6 en 7 is de bauxietmijn technisch te dun; dit zou bij het mijnen leiden tot veel contaminatie (vervuiling) en een laag mijnrendement. Het Bakhuisbauxiet is een interessante afzetting, waarin grote delen bestaande uit harde, hoogwaardig bauxiet (winbare AA groter 50%) elkaar afwisselen met lagere kwaliteit ijzerrijke bauxiet met winbare AA 43-45%. Ook is door erosie voornamelijk op de ‘schouders’ van de plateaus, de bauxietdikte verdubbeld (wel met lager gehalte en hoger Silica ). Zo een afzetting vereist een accurate mijnplanning om het erts potentieel maximaal te benutten bij beneficiation (verwerking). Houdt men een mijnrendement aan van 85%, (welk cijfer aan de lage kant is), dan garanderen deze reserves een mijnleeftijd van ruim 100 jaar, natuurlijk bij een productieniveau van 2-2,5 MtonBxt per jaar, zoals in de Para mijn het geval was.

(Bron: Ingezonden artikel, Drs A. H. Hilversum, https://dagbladdewest.com/2015/11/12/bakhuysbauxiet-en-aluinaarde-plants)