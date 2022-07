Subvarianten Omicron in opmars

Gezondheidsautoriteiten wereldwijd hebben onlangs aangegeven dat de nieuwe covid-golf de besmettingen opnieuw aanjaagt, waardoor er in bepaalde landen wederom een piek ontstaat. Volgens medisch deskundigen houdt deze “explosie” verband met het opduiken van nieuwe Sub-varianten van Omicron, waaronder de BA.5. subvariant. Yannick Simonin, viroloog vertelde dat de nieuwe golf die zich nu manifesteert vooral wordt gevoed door de progressie van subvarianten van Omicron, BA.4 en vooral de BA.5. “Er zijn momenteel geen gegevens, die aantonen dat deze subvariant virulenter is dan andere leden van de Omicron-familie. Die heeft waarschijnlijk een virulentie die dicht bij BA.2 ligt, maar is besmettelijker en ontsnapt beter aan het immuunsysteem”,stelde Simonin. Volgens hem verspreidt deze subvariant zich zelfs nog sneller, dan eerdere leden van de Omicron-lijn.

Symptomen

Statistieken van de organisatie ‘Public Health France’ hebben recentelijk aangetoond, dat er sinds enkele weken, sprake is van een geleidelijke vervanging van BA.2 door BA.5. ‘Public Health France” waarschuwde dat deze subvarianten zich sneller verspreiden, omdat ze schijnen te profiteren van een dubbel voordeel van besmettelijkheid en immuunontsnapping. “Dat wil zeggen, een sterk vermogen om aan de immuunrespons te ontsnappen”, aldus de organisatie Public Health Grance in een verklaring.

Simonin zei dat de belangrijkste symptomen in verband staan met BA.5, deze zijn vrij standaard bij Omicron: vermoeidheid, hoesten, koorts en hoofdpijn. Toch is de kans op smaak- of reukverlies volgens Simonin groter dan bij de BA.2. variant. Volgens Simonin is het ook mogelijk, dat besmette mensen ook misselijkheid, braken en diarree bij hogere frequenties, kunnen ervaren.

Simonin verklaarde dat gegevens van landen die al een BA.5-golf hebben doorstaan, eveneens aangetoond hebben dat er geen verzadiging van de zorgsystemen zijn, ondanks vrij zwakke beperkingen. “In Portugal hebben we bijvoorbeeld een vrij aanzienlijke toename van het aantal gehospitaliseerde mensen waargenomen, waarschijnlijk als gevolg van een groot aantal (meestal ongediagnosticeerde) besmettingen”, zei Simonin. In plaats van ons zorgen te maken, moeten we volgens Simonin waakzaam en voorzichtig zijn. “Dit houdt in, dat we nog steeds een mond-neuskap moeten dragen en ons moeten laten vaccineren tegen covid-19. Het vaccin blijft de beste manier om ernstige vormen van de ziekte te voorkomen”, aldus Simonin.