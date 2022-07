Autobestuurder rijdt na aanrijding door, maar wordt door politie Kwatta klemgereden

De autobestuurder Randy R. (30) veroorzaakte op zondagavond 3 juli op de kruising van de Langatabiki- en de Hendrikstraat een aanrijding. De veroorzaker reed na de aanrijding door, maar werd, na een algemene oproep voor de eenheden op het veld, door de politie van Kwatta aan de Toevluchtweg klemgereden.

Het ander voertuig vertoont materiële schade en de autobestuurder moest medisch worden behandeld. Bij navraag naar zijn bescheiden, bleek Randy niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Daarnaast bleek het voertuig niet te zijn verzekerd. Uit de administratie van de politie van Kwatta is achterhaald dat er tegen deze automobilist aangifte van mishandeling en bedreiging is gedaan. Hij werd ter zake opgespoord, maar wist uit handen van de politie te blijven. De doorrijder werd vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Uitvlugt. Na overleg met het Openbaar Ministerie (O.M.) is Randy in verzekering gesteld. Het dossier ter zake zal voor verdere afhandeling worden opgestuurd naar het O.M.