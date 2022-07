Newmont stelt veiligheid en gezondheid arbeiders primair

‘’Het is absoluut niet zo, dat onze werknemers worden geïntimideerd. De veiligheid en de gezondheid van de arbeiders staat voor het bedrijf centraal‘’, dit zei de directeur van de multinational Newmont, Shirley Sumter, in gesprek met een lokaal medium. Dit naar aanleiding van in de media verschenen berichten, dat het bedrijf arbeiders heeft gedwongen zich te laten vaccineren en dat indien dat niet gebeurt zij het terrein niet meer mogen betreden.

Het laatste werd met klem ontkend door Sumter, die vertelde dat het bedrijf elke werknemer koestert. Volgens Sumter zijn er op de Merian Sight en op het hoofdkwartier in Paramaribo ongeveer 1100 tot 1200 man werkzaam. Om de gezondheid te waarborgen, streeft het bedrijf ernaar, de werknemers zoveel mogelijk te vaccineren. Daarvoor is er volgens Sumter vanaf 2021 een traject uitgezet door het bedrijf. Volgens Sumter is in april een werkgroep aangesteld, waarin ook de vakbond zit. Deze zal gezamenlijk voorstellen doen aan de leiding van het bedrijf, hoe gezamenlijk covid-19 te kunnen beheersen.