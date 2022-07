‘Energieveiligheid echt topprioriteit in hele regio’

De huidige voorzitter van de Caricom tevens president van Suriname Chandrikapersad Santokhi benadrukte afgelopen weekend, de noodzaak voor landen een gemeenschappelijke energiestrategie op te zetten. In de hele regio zijn de gevolgen van de Russische invasie volgens Santokhi, merkbaar. Hij onderstreepte hierbij enkele van de gevolgen van de invasie. Een daarvan betreft, de verhoogde kosten voor benzine. Een andere is de stijging van voedselprijzen. Haast alle landen in de regio, worden volgens Santokhi, momenteel met deze kwesties geconfronteerd. Door deze issues is de energieveiligheid volgens Santokhi, echt een topprioriteit voor de hele regio geworden.

Volgens de Caricom-voorzitter zal de focus worden gelegd op het exploiteren van middelen in de regio, om deze zaken het hoofd te bieden. Santokhi is hoopvol gestemd, dat het met de nieuwe aardgasbronnen in Suriname, Guyana, en de ervaring van Trinidad als gasproducent en gasexporteur, de ellende in de regio kan worden verlicht.

Indien er een gezamenlijke strategie wordt ontworpen om de gasexport te versnellen, kan de Caribische regio volgens Santokhi, de wereld ondersteunen met meststoffen. Het laatstgenoemde product kan worden geproduceerd als een spin-off product uit aardgas. ‘’Als we het erover eens worden om zo snel mogelijk een gemeenschappelijke strategie te ontwerpen, om zo de export van het gas te versnellen, dan kun je als regio de hele wereld en in het bijzonder de Caribische regio ondersteunen met meststoffen‘’, stelde Santokhi.

Momenteel is er een wereldwijd tekort aan meststoffen. Dit heeft volgens Santokhi een enorme negatieve invloed op voedselproductie. Wat uiteraard heeft geleid tot de aanzienlijke prijsstijgingen van voedsel en stijgende productiekosten voor boeren.

De secretaris-generaal van de Caricom Carla Barnett, benadrukte eveneens, dat de energieveiligheid, echt een topprioriteit in de hele regio is. Barnett benadrukte, dat de regio graag naar oplossingen zoekt. Op het gebied van energiezekerheid, is Trinidad en Tobago, het land met de meeste ervaring. ‘’Trinidad is de leidraad op het gebied van energiezekerheid. Er is een actieve discussie gaande, omdat één van de negatieve effecten van Russische invasie, de stijgende brandstofprijzen over de hele wereld zijn‘’, aldus Barnett. In de komende dagen zullen de regionale leiders van gedachten met elkaar wisselen, over hoe de Caricom moet handelen om de uitdagingen aan te gaan. Aan het einde van de gesprekken moeten volgens Santokhi en Barnett, nieuwe beslissingen genomen worden in het regionaal belang.

-door Orsilia Dinge-