CARICOM VERGADERING EN FILEELLENDE

Het is weer keihard gebleken dat de overheid niet weet te organiseren en zaken volkomen verkeerd aanpakt. Al enkele dagen hebben we te maken met een file ellende, veroorzaakt door de afzetting van verschillende belangrijke verkeersaders en dat allemaal in verband met de aanwezigheid van buitenlandse gasten in het kader van een Caricom vergadering. File en nog eens file, waarbij met name het verkeer van en naar Paramaribo Noord te maken heeft met enorme stremmingen. Mensen die niet of veel te laat aan het werk kunnen komen en politieagenten bij de barricades, die nooit eerder hebben gehoord van bestemmingsverkeer. Zelfs mensen die in een afgezet gebied wonen en werken, mogen van deze onwetende dienst kloppers niet door. Wat is dat voor klinkklare onzin? Komt ervan als men amateurs aan het werk zet ter bescherming van de veiligheid van buitenlandse gasten van de regering. Er zijn grenzen bij het beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland, maar dit gaat nu de spuigaten te buiten. En dat allemaal nog tot en met aanstaande woensdag. En niemand die in de tussentijd heeft opgemerkt, dat deze aanpak totaal verkeerd is en bedrijven en instanties zwaar gedupeerd worden en ook verlies lijden.