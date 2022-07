Suriname en Guyana registreren dit jaar ruim 1,2 miljard vaten ontdekte hulpbronnen

Het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy zegt dat Zuid-Amerika de komende twee jaar een wereldwijde hotspot voor exploratie zal blijven, voornamelijk gedreven door activiteiten in Brazilië, Guyana, Suriname en Colombia. De regio heeft dit jaar een herstel van de activiteit gezien na de recente inzinking toen de Covid-19-pandemie in 2020 begon en de vraag naar olie en de prijzen daalden. Rystad Energy zegt dat een toename van het aantal offshore-putten in de regio naar verwachting zal worden geleid door Guyana, gevolgd door Brazilië en Colombia, terwijl de onshore-exploratie, die de afgelopen twee jaar op de achtergrond is geraakt, op schema ligt voor een comeback dit jaar en volgende jaren. In minder dan zes maanden van het jaar 2022 heeft de regio al volumes ontdekt die dicht in de buurt komen van het totaal dat in heel 2021 is opgegraven. “Belangrijke ontdekkingen in de loop van het jaar zijn opnieuw afkomstig van Stabroek, dat 1 miljard vaten aan hulpbronnen heeft toegevoegd, en van Block 58 van TotalEnergies over de grens in Suriname, met 250 miljoen vaten”, zei Rystad Energy.

Ontdekkingen en potentieel

Kijkend naar de periode van 2017 tot nu toe, zei Rystad Energy dat Zuid-Amerika de eerste plaats inneemt van alle continenten op het gebied van ontdekte koolwaterstoffen. “Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan Guyana, dat de eerste plaats in de regio inneemt vanwege de overvloed aan vondsten in het productieve door ExxonMobil bediende Stabroek-blok. De regio heeft in de gegeven periode bijna 14,5 miljard vaten aan ontdekte hulpbronnen gezien, waarvan Guyana 65% voor zijn rekening neemt, gevolgd door Suriname met 15%”, aldus Rystad Energy.

Het Guyana-Suriname-bekken blijft een verkenningshotspot in de regio die centraal staat sinds de doorbraak van de Liza-ontdekking in 2015 op Stabroek, waardoor het bekken minder risico liep. “Sinds 2021 ligt 86% van alle ontdekte hulpbronnen in de regio in Guyana en Suriname. Enkele van de belangrijkste ontdekkingen in de regio tijdens deze periode zijn de Whiptail-, Cataback- en Pinktail-vondsten op Stabroek, die samen 1 miljard vaten aan reserves hebben toegevoegd,” zei Rystad Energy. Andere belangrijke ontdekkingen in de regio in 2021 waren Keskesi East, ontdekt door TotalEnergies voor de kust van Suriname, en de ontdekking van Urissane door Petrobras voor de kust van Brazilië.