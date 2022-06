‘Geen wettelijk verbod voor parlementariers op verkrijgen grond’

Santokhi keurt wijze van gronduitgifte Sabaku-project af

Volgens vicepresident, Ronnie Brunswijk, snapt hij de heisa niet die is ontstaan nadat parlementariërs overheidsgronden in het Sabaku-project te Morgenstond (Paramaribo-Noord) hebben verkregen. Hij zegt, dat indien parlementariers geen gronden meer mogen krijgen, dit wettelijk geregeld dient te worden. ‘’Als de minister de procedurele stappen heeft gevolgd voor het verstrekken van domeingronden, dan zie ik er niets mis mee. Ik heb in het verleden ook overheidsgrond gekregen‘’, aldus de vicepresident. Hoewel hij zich niet helemaal terug kan vinden in uitspraken, die zijn gedaan rondom deze kwestie, verklaart hij wel te snappen dat er irritatie ontstaat bij mensen die al langer dan 10 jaar wachten. ‘’Ook de zaken van deze groep zullen behartigd worden‘’, aldus Brunswijk. President Chandrikapersad Santokhi, daarentegen sprak meteen zijn afkeuring uit over de ontstane situatie. Volgens hem heeft hij rapportage gevraagd aan de minister van Grond en Bosbeleid. ‘’We gaan kijken of de juiste procedure is gevolgd.

Dit niet alleen voor dit project, maar alle andere projecten”, aldus Santokhi. Het staatshoofd zegt, dat het niet kan, dat de gemeenschap jaren wacht, terwijl zaken van parlementariers binnen de kortste tijd geregeld worden. ‘’We snappen de frustratie bij de wachtenden. Maar ook deze groep zal dit jaar nog geregeld worden. Ze hebben zich geregistreerd en hebben zelf bepaald, waar en waarvoor. Hun belangen zullen worden behartigd. We zijn ook bezig te kijken naar mogelijkheden om tegen een zachte rente, ze instaat te stellen, een lening te nemen om te bouwen”, aldus Santokhi. Verder keurde Santokhi het af, dat personen die een stuk terrein kunnen kopen, gratis één toegewezen hebben gekregen. Santokhi zegt, inmiddels gesprekken te hebben gevoerd met de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Dinotha Vorswijk. De bewindsvrouwe kreeg de opdracht, om het dossier van het Sabaku-project, naar hem toe te sturen. Santokhi verklaarde, dat hij pas wat zal zeggen, als hij alle stukken onder ogen heeft gehad. ‘’Niet alleen stukken van het Sabaku-project, maar van alle percelen, die zijn uitgegeven. Wanneer iets door de staat is gekocht, moet het een bestemming krijgen waar de totale samenleving nut aan heeft‘’, aldus de president.