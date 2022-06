Vijf Surinaamse exploratieputten worden dit jaar geboord

De booroperaties nemen toe voor de kust van Suriname, een van de nieuwste diepwater-hotspots van Zuid-Amerika, met vijf krachtige putten die dit jaar worden aangepakt door International Oil Companies (IOC’s). Het westelijke buurland, Guyana, bezit nu de 17e grootste oliereserves ter wereld als gevolg van een reeks ongekende ontdekkingen die sinds 2015 zijn gedaan door de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil. “Er is momenteel een exploratieprogramma aan de gang in het offshoregebied”, vertelde Annand Jagesar, CEO van Staatsolie Maatschappij Suriname, onlangs in een interview. “Alleen al dit jaar worden er 5 exploratieputten met grote impact geboord door IOC’s in het diepwatergebied, gericht op zeer grote prospects.” Jagesar zei dat een van hen, Krabdagu, in Blok 58 al zeer succesvol is geweest.

Deze week nog zei APA Corporation dat de resultaten van de stroomtest in Krabdagu wijzen op een olie-in-place bron van ongeveer 180 miljoen vaten (MMbbls). “ We verwachten dat dit in de tweede helft van 2022 verder zal worden beoordeeld”, zei topman van Staatsolie. De joint venture APA-TotalEnergies boort momenteel de Dikkop-exploratieput in het centrale deel van Blok 58 met de Maersk Valiant.

“Alles verloopt volgens plan, we verwachten dat in juli 3 boorinstallaties in diep water zullen werken en 3 zeer opwindende vooruitzichten met een grote impact zullen boren, dus we blijven zeer optimistisch over verder succes dit jaar”, zei Jagesar.

Hij richtte zijn aandacht op het ondiepe water en zei dat exploitanten van vier blokken die tegen het einde van 2021, begin 2022 zijn toegekend, technische studies uitvoeren. “De multi-client 3D-seismiek die over deze blokken wordt verworven, is aan de gang en de eerste resultaten van de versnelde verwerking zijn zeer bemoedigend, mogelijk transformerend met gegevenskwaliteit ten opzichte van de bestaande 2D-lijnen van zeer hoge kwaliteit; grote leads en prospects worden gevalideerd, en seismisch attribuutwerk ondersteunt hen,’’ merkte Jagesar op.