Guyana en Suriname kunnen toegang energiemarkten transformeren

In 2010 stonden Guyana en Suriname niet bekend om hun koolwaterstofreserves. Maar nu hebben beide (buurlanden) meer dan 17 miljard vaten olie-equivalent en gasreserves ontdekt van meer dan 30 biljoen kubieke voet. Tegen medio 2030 zal Guyana naar verwachting meer dan 1,4 miljoen vaten per dag (bpd) produceren, de op twee na hoogste in de regio, terwijl Suriname 650.000 vaten per dag zal produceren, de vijfde hoogste in Latijns-Amerika.

Ondanks de veelbelovende toekomst voor de twee Zuid-Amerikaanse landen, zal hun energieontwikkeling worden belemmerd door het gebrek aan toegang tot betaalbaar kapitaal. Suriname, dat in 2021 in gebreke bleef met zijn schuldbetalingen en historisch te lijden heeft gehad van dubbelcijferige inflatie, bevindt zich in een precaire positie. Lokaal zijn Surinaamse banken ernstig onder gekapitaliseerd en schenden ze vaak de wettelijke vereisten die hen verplichten een minimumkapitaal te hebben.

Buiten haar grenzen vertrouwen bilaterale buitenlandse investeerders de Surinaamse overheid of de instellingen die verantwoordelijk zijn voor het veiligstellen van hun vermogen niet.

Hoewel de situatie in Guyana iets beter is, blijft het een onderontwikkelde kapitaalmarkt met beperkte financieringsmogelijkheden voor lokale bedrijven. De meeste van de lokale bedrijven nemen hun toevlucht tot geldschieters, die exorbitant hoge rentetarieven vragen, of families en vrienden voor kapitaal. De beurs van Guyana is ook minuscuul, met een marktkapitalisatie van USD 2,8 miljard en 19 beursgenoteerde effecten. Ter vergelijking: de New York Stock Exchange (NYSE) heeft een marktkapitalisatie van 27 biljoen dollar met bijna 3.000 noteringen.

Beperkte financieringsmogelijkheden zijn zorgwekkend, en het gebrek aan kapitaal is de belangrijkste reden waarom kleine ondernemingen mislukken. Nergens is dit duidelijker dan in “risicovolle” jurisdicties, zoals Suriname of Guyana. In feite stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat de nominale financieringskosten tot 7 keer hoger zijn in opkomende markten ten opzichte van Europa en de VS.

Simpel gezegd, als een investeerder een zonnepark wil ontwikkelen in Guyana, zullen ze zeven keer meer moeten betalen voor hetzelfde bedrag dat ze in Florida zouden ontvangen. Met de versnelling van het netto-nulbeleid wordt deze situatie verergerd voor activa van fossiele brandstoffen. Beleidsmakers moeten de nodige mechanismen opzetten om de totale kapitaalkosten te verlagen en de beschikbaarheid ervan te vergroten, om grensmarkten te helpen hun energiesectoren in een duurzaam tempo te ontwikkelen.

Een groot deel van het kapitaal op korte termijn zal afkomstig zijn van instellingen voor ontwikkelingsfinanciering. In april 2022 kondigde de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) een lening van 27 miljoen dollar aan om Guyana te helpen bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen. Zonder de inbreng van particulier kapitaal, uit zowel lokale als buitenlandse bronnen, zullen lokale bedrijven echter moeite hebben om op te komen in wat een economische bloei zou kunnen zijn voor het Guyanese volk. Er zijn vijf voorgestelde oplossingen die grensoverschrijdende energiemarkten zoals Guyana kunnen nastreven om hun toegang tot kapitaal te verbeteren.

1.Verbeter het macro-economisch be-leid om oververhitting te voorkomen. Hoewel Guyana de afgelopen jaren niet te lijden heeft gehad van inflatie, is het historisch gezien hoog en volatiel geweest. Gezien de huidige inflatoire tijden en de snelle economische groei van Guyana, is het van fundamenteel belang om macro-economische hervormingen door te voeren die oververhitting van zijn economie zullen voorkomen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: het voldoen aan de bestedingslimieten van het fonds voor natuurlijke hulpbronnen, het implementeren van controlemechanismen om de efficiëntie van de gelden te meten, en het richten van middelen op infrastructuur en sociale lacunes – in plaats van rechtstreekse betalingen aan burgers.

2.Transparanter/minder corrupt worden. Dit is vaak de grootste zorg van beleggers voordat ze beleggen in risicovollere jurisdicties zoals Guyana en Suriname. Het is van fundamenteel belang om contracten, zowel nieuwe als oude, te respecteren om investeerders zekerheid te bieden. Het depolitiseren van het regelgevingssysteem, door politici op afstand te houden van regelgevende instanties, zal ook zorgen voor een meer verantwoordelijk en transparant proces. Het ontbreken van de juiste regelgevende en fiscale waarborgen zal de komst van nieuw kapitaal ontmoedigen (buiten wat absoluut essentieel is).

Een beleggersvriendelijk kader tot stand brengen om gemengd kapitaal aan te trekken van instellingen voor ontwikkelingsfinanciering (DFI’s) en institutionele beleggers. Dit vereist een meer ontwikkelde markt voor staatsobligaties en een secundaire markt (met name een repomarkt), om de liquiditeit te vergroten. Dit kader zal, evenals innovatieve financiële instrumenten, helpen om investeringen op gang te brengen en een impuls te geven aan nieuwe investeringen. Zonder eerst oplossingen #1 en #2 te implementeren, wordt dit raamwerk echter ondoeltreffend.

4.Verhoog de financiering voor hoger onderwijs en technische opleiding om lokale ondernemers te stimuleren. Dit is misschien wel het belangrijkste element in de ontwikkeling van lokale bedrijven. Zonder de juiste vaardigheden en opleiding, en de verspreiding van de verschillende financiële instrumenten die beschikbaar zijn, zullen lokale ondernemers moeite hebben om te slagen. Parallel hieraan moet ook in het basisonderwijs worden geïnvesteerd om toekomstige generaties te voeden.

5.Versoepeling van immigratiewetten om de migratie van de Surinaamse diaspora en regionale buurlanden aan te moedigen. Een andere grote uitdaging voor de grensoverschrijdende energiemarkten is de toegang tot geschoolde lokale arbeidskrachten om de grootschalige ontwikkeling van de economie te ondersteunen. Hoewel oplossing #4 hierbij zal helpen, zal de openstelling van het land voor experts en de Guyanese diaspora leiden tot meer lokale arbeidscapaciteit en herinvestering van kapitaal in de gemeenschap.

,Bron: By Arthur Deakin – OilNOW