CDC: Binnenkort ook apenpokkenvaccin voor kinderen

Nagaan of mutaties een impact hebben bij deze uitbraak

De Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en –preventie (CDC) is momenteel een protocol aan het uitwerken, om het gebruik van het Jynneos-vaccin van Bavarian Nordic A/S bij kinderen, mogelijk te maken. Aangezien de uitbraak zich wereldwijd blijft verspreiden met meer dan 3.300 apenpokkengevallen wereldwijd, hebben Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen verklaard, het gebruik van het apenpokkenvaccin voor kinderen, te willen vergoten. Volgens de CDC is het Jynneos-vaccin momenteel goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen en wordt als veiliger beschouwd dan het ACAM2000 pokkenvaccin van Emergent BioSolutions Inc. , dat ook tegen apenpokken kan worden gebruikt.

Het ministerie van Volksgezondheid en Human Services verklaarde dat het het testen op apenpokken zou uitbreiden naar vijf van de grootste commerciële laboratoria van het land om de verspreiding ervan beter te kunnen volgen. Daarenboven stelde het ministerie van Volksgezondheid ook hoogwaardige testen voor apenpokken te willen ontwikkelen waarbij de ziekenhuizen gebruik kunnen maken. Volgens de CDC zijn er momenteel 36.000 kuren met het Beierse Noordse Jynneos-vaccin in de strategische nationale voorraad aanwezig zijn. Echter worden er dit jaar ongeveer 500.000 kuren verwacht, waarna de Amerikaanse regering ongeveer 7,9 miljoen Jynneos-vaccin zou kunnen kopen. De CDC vertelde dat het Jynneos-vaccin toegediend wordt in twee injecties, met een tussenpoos van vier weken.

Monsters sequentiëren

De CDC zal prioriteit geven aan genomische sequencing, wat zou helpen begrijpen of mutaties een rol spelen bij deze huidige uitbraak. “We sequensen alle exemplaren die we kunnen bemachtigen”, zei Gregory Armstrong, directeur van het CDC’s Office of Advanced Molecular Detection binnen het National Center for Emerging and Zoönotic Diseases. “Al het bewijs tot nu toe suggereert dat het virus zich gedraagt zoals we hadden verwacht. Het is veel stabieler dan de meeste virussen, en we verwachten niet dat het zal muteren in het tempo van SARS-CoV-2”, aldus Armstrong.